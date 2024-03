Tạo màn kịch cùng 3 con nhảy cầu Đông Trù, người mẹ có bị xử lý?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh đã đưa ra nhận định trên khi trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về vụ việc người phụ nữ đã tạo màn kịch cùng 3 con nhảy cầu Đông Trù tự tử, khiến dư luận xôn xao, cảnh sát phải vào cuộc tìm kiếm.



Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, xuất phát từ việc giận dỗi chồng, người vợ đã lên kế hoạch tạo ra màn kịch viết thư tuyệt mệnh, ôm con nhảy cầu và để lại các tài sản hiện trường nhằm gây áp lực cho chồng để giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng triển khai phương tiện để tìm kiếm người ở vụ nghi vấn 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù.

Đáng lẽ ra, việc mâu thuẫn nội bộ gia đình, vợ chồng phải cùng nhau giải quyết hoặc nhờ chính quyền địa phương hòa giải. Nếu mâu thuẫn trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được thì có thể xin ly hôn. Người vợ tạo ra màn kịch như vậy đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các cơ quan chức năng và người dân.

Luật sư Thơm cho biết, dưới góc độ pháp lý, hành vi của người vợ điều khiển xe ô tô dừng đỗ trên cầu, để lại thư tuyệt mệnh cũng như 4 đôi dép trên cầu là những thông tin giả.

Hành vi của người vợ đã vi phạm điểm c, khoản 3 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, người vợ có thể bị bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Hiện trường có dấu hiệu sắp xếp dàn cảnh.

Ngoài ra, người vợ còn có thể bị xử phạt về hành vi dừng đỗ xe ô tô trên cầu phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo điểm d khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm c và điểm d khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Bên cạnh đó người có hành vi đỗ xe ô tô trên cầu còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 1/3, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận tin báo có người nhảy cầu tại cầu Đông Trù. Ngay sau đó, đơn vị đã xuất xe đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, hiện trường để lại 1 ô tô, thư nhắn lại người nhà (chồng), 4 đôi dép (1 người lớn, 3 trẻ em).

Đến 8h20' cùng ngày, Đội PCCC&CNCH, Công an quận Long Biên đề nghị chi viện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Công an TP Hà Nội đến tham gia tìm kiếm. Đồng thời Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông cũng triển khai cano phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH đường sông tìm kiếm các nạn nhân nghi vấn nhảy cầu từ khu vực chân cầu Đông Trù đến đoạn ngã ba sông Hồng, sông Đuống. Đồng thời, cơ quan chức năng liên hệ người nhà chị H để xác nhận thông tin.

Từ những dấu hiệu bất thường để lại hiện trường, như các đôi dép đều sắp xếp trật tự, trên xe ô tô đồ đạc ít bị xáo trộn..., lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát khu vực... cũng tỏa đi các nhà nghỉ quanh khu vực tìm kiếm.

Khoảng 10h30' cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã tìm thấy chị H cùng các con nhỏ ở địa điểm an toàn. Chị H bước đầu cho biết, giận dỗi chồng nên làm hành động dại dột trên để gây áp lực… Cơ quan chức năng đã ổn định tinh thần cho chị H để về đoàn tụ cùng gia đình.