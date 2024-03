Công an TPHCM khởi tố 607 đối tượng trong tháng 2/2024

Ngày 1/3, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, trong tháng 2/2024 các đơn vị của Công an TPHCM tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tội phạm "tín dụng đen", “tội phạm đường phố”... Công an TPHCM đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức sự kiện, du lịch.

Theo Công an TPHCM, trong tháng 2/2024, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 427 vụ vi phạm về an ninh trật tự xã hội. Công an TPHCM đã điều tra, khám phá 308 vụ, bắt 607 đối tượng.

Công an TPHCM đã khởi tố hàng trăm bị can trong tháng 2/2024.

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường, đã phát hiện 188 vụ với 185 cá nhân, 20 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phát hiện 173 vụ với 66 cá nhân, 109 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về môi trường; đã khởi tố 50 vụ với 84 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 253 vụ với 83 cá nhân, 70 tổ chức vi phạm.

Về tội phạm ma túy, Công an TPHCM phát hiện, triệt phá 275 vụ, 691 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ trên 54,8kg ma túy các loại; 1,4ml dung dịch có chứa ma tuý… Công an khởi tố 230 vụ với 406 bị can; xử lý hành chính 38 vụ với 280 đối tượng.