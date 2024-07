Tăng lương cơ sở phản ánh đúng giá trị sức lao động

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) cho hay, các lần tăng lương, lạm phát đều giảm, chỉ có 2 lần tăng lương vào năm 2008 và 2011 là lạm phát tăng. Tuy nhiên 2 năm 2008, 2011 việc lạm phát này không chỉ do tăng lương cơ sở mà do lạm phát thế giới, do giá dầu thế giới tăng cộng với tỉ giá trong nước tăng. Vì lẽ đó trong thời gian tới, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, chúng ta đã có bài học kinh nghiệm để hạn chế bớt việc ảnh hưởng của tăng lương cơ sở đến tình hình lạm phát.

Trong đó, đầu tiên là chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt theo lạm phát mục tiêu 4% và phải giữ cho được ổn định tỉ giá. Cùng với đó, việc điều chỉnh các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước quản lý như điện, học phí, giá dịch vụ khám, chữa bệnh phải giãn ra, không tăng cùng một lúc và cách xa mốc ngày 1.7.2024.

Ông Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng, cần phải chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cung hàng hóa không để thiếu hàng, thúc đẩy sản xuất. Và quan trọng nhất là phải kiểm soát lạm phát tâm lý, lạm phát tin đồn, lạm phát domino, “té nước theo mưa” và phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm minh những vấn đề liên quan đến pháp luật về giá.