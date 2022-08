Tân Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng - khắc tinh tội phạm công nghệ

Sau hơn 2 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, đại tá Lê Xuân Minh vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là lần thứ hai đại tá Lê Xuân Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ này. Đại tá Minh được nhắc đến như khắc tinh của tội phạm công nghệ cao và từng chỉ đạo phá án thành công các chuyên án phối hợp cùng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan phòng chống tội phạm nguy hiểm của Vương quốc Anh xử lý đường dây tội phạm xuyên quốc gia Mattefeuter trộm cắp thông tin thẻ tín dụng và mua hàng trái phép về Việt Nam; tham gia phá án, truy bắt các đối tượng làm thẻ tín dụng giả đầu tiên ở Việt Nam và hàng loạt vụ án lừa đảo đầu tư bán hàng đa cấp. Khi phá án cùng FBI ở vụ án lớn trên, đại tá Lê Xuân Minh còn mang hàm trung tá. Theo đó, từ năm 2005 đến năm 2013, ước tính nhóm tội phạm “Mattfeuter” đã chiếm hưởng và gây thiệt hại cho các bị hại số tiền khoảng 200 triệu USD. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án, thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn gồm 4 siêu xe nhãn hiệu Porcher, Mercedes cùng nhiều sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, hàng tỷ đồng tiền mặt và các tài sản khác. (Ảnh: VTV) Đối tượng Văn Tiến Tú (quê Hà Tĩnh), ông trùm trong đường dây này khai nhận đã chiếm hưởng số tiền gần 2 triệu USD từ hoạt động mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài. Sau khi lực lượng Cảnh sát Việt Nam tiến hành bắt giữ các đối tượng trong vụ án, Cơ quan SOCA của Vương quốc Anh đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng tại Anh liên quan đến vụ án. Đây được coi là vụ án mua bán, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng lớn nhất thế giới từ trước cho tới thời điểm năm 2015. (Ảnh: Đối tượng Văn Tiến Tú) Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đại tá Lê Xuân Minh đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet; Nghiên cứu, xây dựng thành công các phần mềm giám sát tình trạng truy cập của các website cờ bạc, cá độ bóng đá, từ đó tổng hợp, phân tích và chuyển hướng truy cập các tên miền và máy chủ của các website nêu trên sang trang web cảnh báo do C50 quản lý; Xây dựng các mạng giả lập để phân tích các thủ đoạn tiến công của tội phạm từ đó triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Đại tá Minh từng bày tỏ, cuộc chiến với những tên tội phạm sử dụng công nghệ cao gây án nóng bỏng và vô cùng gian khó, nhưng dẫu khó khăn như nào, thì ông cùng với những đồng đội luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng đập tan những tổ chức tội phạm “tàng hình”, góp phần đảm bảo an ninh thông tin, an ninh kinh tế của đất nước. (Ảnh: TTXVN) Ngoài vụ án trên, ở thời gian đầu truy bắt tội phạm sử dụng công nghệ cao vào năm 2005, đại tá Lê Xuân Minh đã cùng các trinh sát của C50 điều tra, làm rõ các đối tượng làm thẻ tín dụng giả đầu tiên ở Việt Nam. Điển hình là vụ nhóm đối tượng do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) cầm đầu cùng 9 đồng phạm là sinh viên công nghệ thông tin, tấn công cơ sở dữ liệu của website bán hàng trực tuyến nước ngoài, lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng. Nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. (Ảnh minh họa) Đại tá Lê Xuân Minh còn trực tiếp chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ của Cục C50 khám phá hàng loạt vụ án lừa đảo đầu tư bán hàng đa cấp với hàng nghìn bị hại, chiếm hưởng trái phép hơn 700 tỷ đồng. Trước thực trạng xuất hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo qua mạng của những kẻ lừa đảo trong nước và xuyên quốc gia, cũng như thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, đại tá Lê Xuân Minh từng có nhiều chia sẻ thiết thực qua tọa đàm, truyền hình, để giúp người dân nhận diện rõ hơn, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu. (Ảnh minh họa) Đặc biệt, Đại tá Lê Xuân Minh cũng từng ghi dấu ấn trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc qua internet do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị Our City Hải Phòng vào năm 2019, cơ quan Công an bắt giữ 380 đối tượng người Trung Quốc tham gia điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến. Được biết các đối tượng đều là người Trung Quốc, còn rất trẻ, tuổi từ 18-24, được thuê sang làm việc với mức lương khoảng 3 nghìn nhân dân tệ, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam. Những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề… Theo xác định sơ bộ của cơ quan Công an, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Cùng với đó, Cơ quan Công an thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác. Trong thời gian hơn 2 năm làm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, đại tá Lê Xuân Minh cũng chỉ đạo phá nhiều vụ án được dư luận chú ý như vụ bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ở huyện Lạc Sơn năm 2020; tỷ lệ phá án thành công của Công an tỉnh Hoà Bình năm 2020 và 2021 cũng rất cao, giúp kéo giảm tình hình tội phạm, đảm bảo tốt an toàn trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

