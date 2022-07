Nhìn lại chuyên án ma tuý Lóng Luông: Rợn người kho súng, đạn

Xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được coi là " thánh địa ma túy", nơi mà hàng chục đối tượng bị truy nã tụ về đây và tiếp tục điều hành các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Suốt nhiều năm qua, xã vùng cao này là điểm nóng ma túy nhức nhối. (Ảnh: Báo Giao Thông) Trong những đối tượng truy nã được cơ quan Công an nhắm tới là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, trú tại thôn Lặt, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội, TP Hà Nội) đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó, có 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Bộ Công an; 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La. Tuân là nhân vật cộm cán trong đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú nhưng bất thành. Tuân bỏ trốn về bản Tà Dê, xã Lóng Luông cùng với đối tượng Nguyễn Văn Thuận (nhân vật trong ảnh, SN 1984, tức Thuận Chuột, Thổ, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là đối tượng có 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La. Tại đây, 2 đối tượng xây dựng “boong ke” ma túy và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác đến làm gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hai đối tượng này đã tạo dựng uy tín “anh chị” trong giới mua bán ma túy và thâu tóm vai trò cầm đầu, là đối tượng chính mua bán ma túy từ nước ngoài... Tuân và Thuận đều có chung âm mưu, thủ đoạn tìm vị trí hẻo lánh, “căn cứ” xây dựng thành địa điểm trú ngụ có nhiều tường rào, hầm trú ẩn… để lẩn trốn và chống đối khi bị cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh: VTC News) Các đối tượng, thiết kế nhà có hệ thống linh hoạt, có camera, tích trữ gas, xăng, vũ khí để tự vệ. Để tạo vỏ bọc và xây dựng uy tín, bọn chúng thường xuyên quan hệ với người xung quanh, thăm hỏi hàng xóm, lúc ốm đau, có công việc… (Ảnh: Dân Việt) Riêng Nguyễn Văn Thuận còn có lấy tên khác là Sồng A Trang. Sau đó, chúng lôi kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy đến trông coi, bảo vệ tạo thành đường dây mua bán ma túy. Trong đó, nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân thường xuyên có 14 đối tượng; nhà Nguyễn Văn Thuận thường xuyên có 3 đối tượng. (Căn nhà của Nguyễn Văn Thuận).Ảnh: Dân Việt. Từ ngày 26 đến 28/6/2018, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh, triệt phá tụ điểm của các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại 2 bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ. (Ảnh: Báo Lao Động) Từ ngày 26/6, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng ít nhất 7 xe bọc thép và nhiều phương tiện đặc chủng đã được Bộ Công an huy động đến bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) tham gia kế hoạch đặc biệt truy bắt Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận. (Ảnh: Báo Lao Động) Nhà của Thuận nằm ở mặt đường, xây kiên cố, lợp mái tôn, rộng chừng 100m2, nằm ở góc thung lũng Tà Dê, xung quanh có hàng tường rào cao. Với hầm trú ẩn và boong ke, Thuận chỉ huy đàn em cố thủ, sẵn sàng xả súng. (Ảnh: Báo Lao Động) Sau khi tiếp cận bằng xe bọc thép để thuyết phục Thuận "nộp mình" bất thành, cảnh sát tiêu diệt tên này tại đây. Ngay sau đó, một người từ trong nhà Thuận ra "đầu hàng". (Ảnh: CAND) Cùng lúc, một mũi khác với hàng chục cảnh sát vũ trang đã tiếp cận nhà Tuân, cách khoảng 600-700m. Đây là cơ ngơi gồm bốn căn nhà cấp bốn nằm sát nhau, phía ngoài có tường chắn bê tông và hệ thống camera giám sát bên ngoài. (Ảnh: Vnexpress) Cảnh sát cầm loa thuyết phục, rồi thương thuyết nhưng Tuân và đám đàn em vẫn cố thủ với vũ khí và nhiều bình gas. Người thân của chúng được đưa tới để khuyên nhủ đầu hàng song những kẻ này quyết chống cự. Chúng xả súng và ném lựu đạn ra bên ngoài. (Ảnh: Zing.vn) Từ xe bọc thép, cảnh sát bắn trả, đồng loạt tấn công làm đổ bức tường chắn và một phần tường của các ngôi nhà. Nhà chức trách cho bơm nước vào boong ke và hầm trú ẩn tuy nhiên việc này gặp khó khi một phần hầm bị mái tôn che mất. (Ảnh: CAND) Cuối giờ chiều 28/6, lực lượng chức năng đã tiêu diệt Thuận và Tuân, bắt ba người khác ra hàng. (Ảnh: Vnexpress) Kiểm đếm tang vật tại nhà đối tượng Tuân, lực lượng Công an đã thu giữ 38 khẩu súng quân dụng các loại, 8 quả lựu đạn. (Ảnh: Zing.vn) Người dân cho biết họ từng nhìn thấy những loại súng này khi đàn em của Tuân và Thuận đem đi "thị uy", truy đuổi người lạ mặt vào bản. (Ảnh: Zing.vn) Hơn 31 băng tiếp đạn được đưa ra từ boongke của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. Kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 6.000 viên đạn các loại. (Ảnh: Zing.vn) Trong số đó có nhiều loại đạn cỡ lớn. (Ảnh: Zing.vn) Tại boongke của Tuân, lực lượng chứng năng tìm thấy hàng chục băng tiếp đạn ném ngổn ngang giữa nhà. Nhiều băng tiếp đạn vẫn còn đầy, chưa sử dụng đến. (Ảnh: Zing.vn) Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm đếm số tang vật tại nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân. (Ảnh: CAND) Tổng cộng cả chiến dịch, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn với hơn 6.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan. Trong đó có AK, Săm lếch, Cạc bin, K54, K59... (Ảnh: CAND) Số vũ khí được cơ quan Công an thu giữ trong vụ án. (Ảnh: Công an TP HCM) Rất nhiều loại súng khác nhau từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. (Ảnh: Công an TP HCM) Ngày 30/6/2018, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà của Tuân và Thuận. Ngoài thu giữ vũ khí, đã phát hiện kho gỗ khủng cất trữ bên trong nhà của hai trùm ma túy. (Ảnh: Dân Việt) Được biết, số gỗ nói trên lên tới hàng chục m3, chủ yếu là gỗ bách xanh, pơ-mu… đã được xẻ thành tấm, chất thành đống ngoài sân và cất giấu trong nhà. Cán bộ kiểm lâm đã kiểm đếm, đo kích thước khối gỗ. Toàn bộ số gỗ này sẽ được đưa về cất giữ tại nhà kho lực lượng kiểm lâm tỉnh Sơn La - là một phần tang vật của vụ án… (Ảnh: Dân Trí) >>> Xem thêm video: Hà Nội: Triệt phá đường dây ma tuý lớn, thu giữ gần 60 kg ma túy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

