Tân Giám đốc Công an Sóc Trăng là ai?

(Kiến Thức) - Sau bốn năm rưỡi làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đại tá Lê Minh Quang về Bộ Công an làm Phó chánh Văn phòng và giao lại nhiệm vụ cho cấp phó.

Sáng 1/2, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh thay đại tá Lê Minh Quang.

Đại tá Lê Minh Quang được điều động nhận nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.



Đại tá Nguyễn Minh Ngọc phát biểu tại lễ nhận quyết định.

Sau khi trao quyết định, thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lê Minh Quang đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua.

Vị trung tướng cũng chúc mừng đại tá Nguyễn Minh Ngọc được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.



Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đại tá Ngọc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trên cương vị mới, lãnh đạo Bộ Công an tin rằng đại tá Ngọc tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Đại tá Nguyễn Minh Ngọc hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.