Vì sao nguyên trưởng công an huyện kêu cứu sau gần 9 năm mất chức?

Ngày 9/12, thượng tá Nguyễn Quốc Văn, 57 tuổi, nguyên Trưởng công an huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, cho biết ông đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để kêu cứu, yêu cầu Tỉnh ủy và Công an tỉnh Sóc Trăng xem xét lại quyền lợi chính trị với quyền lợi cá nhân bị mất nhiều năm qua nhưng không thấy hồi âm.

Vài ngày trước, lãnh đạo Công an Sóc Trăng mời ông Văn làm việc để thông báo nghỉ chờ hưu càng khiến vị thượng tá bức xúc.



Gần 9 năm "ngồi chơi xơi nước"



Ông Văn cho biết đầu năm 2011, do có dư luận liên quan đến vụ người nuôi cá tra đòi nợ Doanh nghiệp tư nhân Vạn Hưng ở huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu), nên Công an Sóc Trăng có quyết định số 12 (ngày 11/3/2011) về việc iều động ông Văn (khi đó là Trưởng công an huyện Vĩnh Châu) về tỉnh.

Quyết định do Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng khi đó là thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo (hiện là trung tướng) ký.



Ngày 28/12/2011, đại tá Đặng Hoàng Đa (nay là thiếu tướng) lúc đó là Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng ký quyết định số 04 về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Văn giữ chức Chuyên viên Văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng. Quyết định này ghi có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thượng tá Nguyễn Quốc Văn đang "kêu cứu".

Theo ông Văn, lúc đó các phòng trực thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng không thiếu trưởng phòng nên lãnh đạo kêu ông chờ có cán bộ về hưu sẽ bố trí công tác mới cho ông.

Trong lúc chờ phân công nhiệm vụ mới thì tháng 9/2014, ông Đặng Hoàng Đa với tư cách là Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (thay ông Nguyễn Phúc Thảo) đã ký quyết định cho ông Văn "thôi giữ chức Trưởng công an huyện Vĩnh Châu, đến nhận công tác tại Văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 11/3/2011".



Ngoài việc lùi ngày cho ông Văn thôi giữ chức vụ sau hơn 3 năm điều động công tác, quyết định số 1127 do ông Đa ký còn ghi: "Quyết định này thay thế quyết định số 12 ngày 11/3/2011".



Bức xúc trước quyết định của ông Đa ký, thượng tá Nguyễn Quốc Văn nói: "Anh Ba Thảo (trung tướng Nguyễn Phúc Thảo - PV) điều động tôi về tỉnh để phân công nhiệm vụ mới và cuộc họp liên ngành nội chính khẳng định tôi không liên quan gì đến vụ Doanh nghiệp tư nhân Vạn Hưng. Vậy mà Công an tỉnh không phân công theo quyết định số 12 mà đến năm 2014 ra quyết định cho thôi giữ chức vụ là sai".



Trao đổi với báo chí, trung tướng Nguyễn Phúc Thảo khẳng định tháng 10/2011, ông với Ban giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo VKSND tỉnh Sóc Trăng họp xác định thượng tá Văn không có sai phạm trong vụ án liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Vạn Hưng. Cuộc họp cũng đi đến thống nhất đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục phân công công tác cho thượng tá Nguyễn Quốc Văn.



"Tôi sau đó họp cùng Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu, xác định đồng chí Văn không sai phạm, không liên quan đến Doanh nghiệp Vạn Hưng. Lúc đó, chờ Trưởng phòng Ngoại tuyến nghỉ hưu sẽ phân công đồng chí Văn vào vị trí này. Tuy nhiên, lãnh đạo công an tỉnh thay tôi sau đó đã không phân công đồng chí đa theo hướng trước đây", trung tá Nguyễn Phúc Thảo khẳng định.



Tháng 3/2011, thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo (nay là trung tướng) ký quyết định điều động công tác đối với thượng tá Nguyễn Quốc Văn.

Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo cũng cho rằng quyết định 1127 năm 2014 có nội dung thay thế quyết định 12 năm 2011 do ông ký là không đúng quy định.



"Nếu quyết định của tôi sai thì cấp hủy bỏ là Bộ Công an. Đồng chí Đa sau đó thay tôi làm giám đốc là đồng cấp thì không thể ký quyết định mới để thay thế quyết định do tôi ký. Đồng chí Văn không sai phạm thì phải giải quyết quyền lợi chính đáng của đồng chí ấy", vị trung tướng nêu quan điểm.



Ông Huỳnh Văn Sum, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói rằng cơ quan chức năng đã có kết luận thượng tá Văn không sai phạm thì phải giải quyết quyền lợi chính đáng cho người này.



"Đồng chí Văn thuộc diện Tỉnh ủy quản lý nhưng việc giải quyết quyền lợi thì thuộc về ngành công an. Vài hôm nữa tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng để yêu cầu bên đó sớm giải quyết vụ việc liên quan đến đồng chí Văn", ông Sum nói.



Nguồn cơn vụ việc

Vụ việc của ông Văn liên quan đến thương vụ Doanh nghiệp Vạn Hưng mua cá tra của ông Nguyễn Văn Liền (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) với số tiền trên 4,9 tỷ đồng vào tháng 9/2019. Khi đó, Doanh nghiệp Vạn Hưng do bà Huỳnh Dù Táng làm Giám đốc và Phó giám đốc là Khưu Chí Thức.



Sau nhiều lần trả tiền, đến tháng 12/2010, Vạn Hưng còn nợ ông Liền 1,63 tỷ đồng. Lúc này, ông Liền giao cho người nuôi cá cùng mình là bà Phạm Thị Mai (48 tuổi) đi đòi tiền doanh nghiệp nhưng đại diện Vạn Hưng nhiều lần hứa hẹn mà không trả.



Tháng 1/2011, bà Mai mua lại Vạn Hưng và tiền nợ được chuyển thành tiền đặt cọc. Theo thỏa thuận, một tháng sau tài sản phải sang tên cho người mua nhưng Thức và bà Táng được cho là cố tình lẩn tránh, không bàn giao nhà máy.



Cuối tháng 2/2011, bà Mai cho người đến Vạn Hưng lấy nhiều tài sản trị giá hơn một tỷ đồng. Do máy phát điện quá cồng kềnh, họ đập tường để đưa ra ngoài.



Ngày 1/3/2011, thêm một người bán cá cho Doanh nghiệp Vạn Hưng là Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi) đến doanh nghiệp đòi gần 400 triệu đồng tiền bán cá. Thấy nhà máy thủy sản đã có người tháo gỡ tài sản, Tùng vào lấy bàn gỗ, máy nén, máy ép... trị giá trên 70 triệu đồng.



Hơn ba năm sau, tháng 9/2014, ông Đặng Hoàng Đa ký quyết định cho thượng tá Văn thôi giữ chức Trưởng công an huyện Vĩnh Châu. Quyết định này thay thế quyết định số 12 do ông Nguyễn Phúc Thảo ký khiến ông Văn mất nhiều quyền lợi liên quan đến chức vụ.

Với hành vi trên, Tùng và Mai bị VKSND tỉnh Sóc Trăng nhiều lần truy tố tội Cưỡng đoạt tài sản. Tháng 3/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bà Mai 7 năm 6 tháng tù vì phạm phải hai tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý hủy hoạt tài sản; Tùng lĩnh một năm tù vì Cưỡng đoạt tài sản nhưng cả hau hai người đã kháng cáo kêu oan. Bản án này sau đó bị cấp phúc thẩm hủy.

Sau khi điều tra lại, bà Mai được đình chỉ điều tra tội Cố ý hủy hoại tài sản. Đối với tội Cưỡng đoạt tài sản, nữ bị can vẫn bị truy tố cùng với Tùng.



Ngày 18/11/2015, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bà Mai 7 năm tù, Tùng 1 năm tù vì tội Cưỡng đoạt tài sản. Mức án này bằng với thời gian Tùng bị tạm giam. Cả hai sau đó tiếp tục kháng cáo kêu oan và cấp phúc thẩm tiếp tục hủy án sơ thẩm lần thứ hai.



Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) cho biết ông đang làm văn bản yêu cầu các cơ quan tố tụng ở Sóc Trăng phải đình chỉ vụ án ngay.



"Công an Sóc Trăng và VKSND tỉnh Sóc Trăng vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong vụ án này. Án sơ thẩm hai lần bị hủy, lần gần nhất đã hơn ba năm và đã hết thời hạn điều tra đã lâu là họ không chịu đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can", luật sư Thành nêu quan điểm.