Ô tô đâm quán cà phê, hai nữ sinh tử vong thương tâm

Vụ tai nạn ô tô đâm quán cà phê xảy ra vào 21h ngày 16/7 trên tuyến Quốc lộ 28 (QL28) đoạn qua thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên chiếc ô tô 4 chỗ BKS 48A-045.68 lưu thông tốc độ cao trên quốc lộ 28, theo hướng từ huyện Cư Jút về thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô). Khi chiếc xe chạy đến trước quán cà phê The One thì bất ngờ mất lái rồi lao lên vỉa hè tông vào bãi để xe của quán cà phê The One.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Bị chiếc xe mất lái tông bất ngờ, nhiều người có mặt tại khu vực bãi để xe không chạy kịp. Hậu quả, sau khi tông hàng loạt xe máy, chiếc “xe điên” đã tông trúng hai nữ sinh là Phạm Thị Thu L. (18 tuổi, trú thôn Nam Phú, xã Nam Đà) và Lê Thị Ch. (tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Nam Đà) khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến nhiều người khác bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô.

Rất thương tâm khi hai nữ sinh bị ô tô đâm vừa được công nhận tốt nghiệp trong kì thi vừa qua. Hai nạn nhân là bạn thân, sau khi đi gặp gỡ bạn bè tại quán cà phê trên, sau đó lấy xe ra về thì gặp nạn.