Tạm giữ hình sự người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, trú tại Cao Bằng) vì hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thu chính là người đã bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh gây chấn động dư luận hai ngày trước đó.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan Công an.

Vụ người phụ nữ bắt cóc bé trai hai tuổi xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 21/8, công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đấu tranh, truy vết. Đến 21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, di lý đối tượng bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về Công an tỉnh Bắc Ninh.

Rạng sáng 23/8, lực lượng chức năng đã đưa cháu Bảo về Bắc Ninh an toàn và trao cháu Bảo cho gia đình trong niềm vui của gia đình và người dân. Hiện vụ người phụ nữ bắt cóc bé trai hai tuổi ở Bắc Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thủ phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh khai muốn bắt bé về nuôi