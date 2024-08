Tạm giữ đối tượng hành hung bé trai dã man ở Hà Nội

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1990, trú tại số 19 ngõ 50 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, TP Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Đạt là nghi phạm hành hung dã man cháu bé tại sân chung cư New Horion, số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 18/8, cháu N.H.M. (SN 2012) chơi đá bóng cùng cháu N.T.Đ. (SN 2013) tại sân chơi chung cư 87 Lĩnh Nam. Trong quá trình chơi, cháu M. và Đ. xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy nhau, được các bạn can ngăn nên Đ. mang bóng đi về nhà gặp bố là Nguyễn Tiến Đạt. Tại nhà, Đạt hỏi con sao bị tím mặt nên Đ. nói bị bạn đánh.

Bực tức con bị đánh, Đạt lấy xe máy chở con ra chung cư 87 Lĩnh Nam. Khi ra đến trước tòa nhà, Đạt dừng xe thì được con trai chỉ M. là bạn đã đánh mình. Lúc này, người đàn ông 34 tuổi đã xuống xe tiến về chỗ cháu M. đang chơi, dùng tay đấm vào vùng mặt cháu M. Thấy cháu M. ngã xuống đất, Đạt tiếp tục dùng chân phải đá liên tiếp vào vùng mặt của nạn nhân.

Thấy vậy, nhiều người đi đường can ngăn nên Đạt dừng lại, lấy xe máy chở con về. Còn cháu M. về nhà, được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Vào cuộc điều tra, với sự vận động của cơ quan công an, ngày 28/8, Nguyễn Tiến Đạt đã đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân.