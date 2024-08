Trường Quốc tế Mỹ và loạt cơ sở giáo dục vướng lùm xùm

Ngày 28/8 Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND TP HCM thu hồi giấy phép thành lập Trường Quốc tế Mỹ (AISVN), chủ đầu tư của Trường Tiểu học - THCS - THPT (Trường Quốc tế Mỹ) do Trường này đang nợ thuế hơn 100 tỉ đồng. Trước đó, học sinh đến trường phải ngồi học ở căng tin do trường thiếu giáo viên (nhiều giáo viên nghỉ việc do trường nợ lương). Trường Quốc tế Mỹ đã bị Sở GD&ĐT TP HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động trong 12 tháng, từ ngày 1/7/2024 vì không đảm bảo điều kiện dạy học. (Ảnh eva.vn)

Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Quốc tế Mỹ thông tin về quyết định đình chỉ của Sở GD&ĐT TP HCM. (Ảnh tienphong.vn) Trường Quốc tế Mỹ - AISVN từng gây chú ý hồi cuối tháng 9 năm ngoái khi bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ, số khác làm đơn kiện lên toà án yêu cầu trả tiền và lãi suất. (Ảnh taichinhdoanhnghiep.net.vn)



Buổi đối thoại giữa Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) với phụ huynh ngày 7/10/2023. (Ảnh tienphong.vn) Nhiều phụ huynh cho biết, đã cho Trường Quốc tế Mỹ vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí, nay con ra trường nhưng chưa được hoàn lại. Một số phụ huynh đến cổng trường Quốc tế Mỹ, huyện Nhà Bè, đòi tiền, chiều 21/9/2023 Trước khi xảy ra "lùm xùm", AISVN là trường liên cấp từ bậc mầm non đến trung học, có hơn 1.400 học sinh, 200 giáo viên nước ngoài, 300 nhân viên trong nước. Học phí ở đây dao động từ 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và cao nhất là 600-725 triệu ở bậc trung học. Trường dạy chương trình tú tài quốc tế (IB). Trường Quốc tế TP HCM (HSHCMC) phát cho học sinh đọc cuốn tiểu thuyết Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của tác giả Ocean Vuong để đọc, nhưng bị phụ huynh tố có nội dung "khiêu dâm".

Trước đó, nhiều phụ huynh Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc UK Academy – UKA Hạ Long (Quảng Ninh) thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) phản ánh những yếu kém trong dịch vụ cũng như chất lượng giáo dục, đặc biệt là vấn đề tăng học phí của trường khiến không ít phụ huynh phải chọn phương án chuyển trường cho con. (Ảnh tienphong.vn)

Hồi tháng 4/2023, nhiều phụ huynh có con học trường Mầm non AMIS (American Montessori International School) Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bức xúc về bữa ăn của các con không đảm bảo chất lượng, trong khi mỗi ngày phải đóng 70.000 đồng. (Ảnh NVCC)



Các phụ huynh đã có 4 cuộc gặp với trường. Nhà trường thừa nhận đồ ăn không đảm bảo chất lượng và việc tuyển giáo viên, cả Việt Nam và nước ngoài, không có bằng Montessori. Sau đó, trường này đã nhắn tin xin lỗi và nhận trách nhiệm về chất lượng bữa ăn chưa tốt tại cơ sở Trần Hữu Dực, cho biết đã điều chỉnh ngay sau cuộc họp với phụ huynh hôm 21/3/2023. (Ảnh: món cháo thịt của AMIS )



Theo các chuyên gia, vụ việc Trường Quốc tế Mỹ cho thấy vẫn có những lỗ hổng trong quản lý loại hình trường ngoài công lập, đặc biệt là các trường có yếu tố nước ngoài. Ảnh giaoduc.net

