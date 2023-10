Tạm giữ đôi nam nữ trả công thợ bằng ma túy ở Lai Châu

Ngày 25/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đường đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng có hành vi trả công thợ bằng ma túy và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Lai Châu.

Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu tháng 10/2023,Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nắm được nguồn tin đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1975, thường trú thôn Hòa Trung, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cùng với Hà Thị Huyền (SN 1971, thường trú tại Làng Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) đến cư trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường để nhận thầu xây dựng công trình khu du lịch sinh thái Cổng trời. Bình và Huyền sinh sống với nhau như vợ chồng, nhóm thợ của Bình có nhiều người nghiện rất nghe lời chủ vì hàng ngày được trả công bằng Heroin.

Sau khi xác minh nguồn tin, lãnh đạo Công an huyện Tam Đường nhận thấy đây là một hình thức phạm tội xuất hiện lần đầu ở địa bàn huyện, gây phức tạp tình hình TTATXH, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, môi trường an ninh, an toàn của một địa phương đang dẫn đầu cả tỉnh về thu hút đầu tư phát triển Du lịch, cần phải kiên quyết triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Do nhóm thợ của Bình là những đối tượng nghiện, có quan hệ lệ thuộc khăng khít về nhu cầu sử dụng ma túy với chủ thầu, mặt khác nhóm thợ phần lớn là người ở nơi khác đến làm công, ít giao du đi lại với người dân địa phương, vị trí công trường biệt lập nên việc tiếp cận đối tượng gặp nhiều khó khăn. 18h50, ngày 23/10, tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Ban Chuyên án 1023M đã cử đồng loạt các mũi trinh sát phá án thành công bắt quả tang các đối tượng Bình, Huyền cùng Lò Văn Ban (SN 1967, HKTT: xã Nà Tăm, Tam Đường); Hà Trung Kiên (SN 1997, HKTT: thị trấn Than Uyên, Than Uyên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chuyên án đã thu giữ tang vật là heroin cùng 2 quyển sổ ghi chép số lần phát heroin cho những người làm thuê. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do công trường xa khu dân cư khó tìm thợ xây nên Bình nảy ra “cao kiến” bàn với Huyền tìm thuê những người nghiện ma túy rồi trả công bằng heroin, thợ nghiện sẽ không "nhảy việc” nếu được trả công bằng ma túy, mặt khác sẽ có lãi nếu mua được ma túy giá thấp về chia nhỏ tính giá cao trừ vào tiền công thợ.

Sau khi bàn bạc, Bình và Huyền tìm thuê được 11 người nghiện ma túy về làm thuê rồi giao tiền cho Lò Văn Ban đi tìm mua ma túy mang về đưa cho Hà Trung Kiên là 1 thợ xây được Bình tin tưởng chia thành các tép (gói) nhỏ rồi đưa cho Huyền cất giữ để hàng ngày giao cho Kiên ghi sổ phân phát cho công nhân sử dụng (có đối tượng nghiện đã nhận ma túy 3-4 lần/1 ngày). Mỗi gói các đối tượng tính trị giá 70.000 đồng đến 100.000 đồng được ghi chép chi tiết vào sổ của Kiên và một sổ của Huyền, cuối tháng Bình sẽ đối trừ tiền lương thợ và tính ra lãi từ việc mua heroin về trả công cho người làm, sẽ chia cho Ban, Kiên và Huyền.

Hiện vụ trả công thợ bằng ma túy ở Lai Châu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.