Tạm giữ 4 xe sang tại biệt thự ông Phạm Hồng Hà: Có tịch thu tài sản?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Hà bị bắt giữ do có sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Phạm Hồng Hà.

Đáng chú ý, khám xét tại biệt thự ông Hà chiều 14/5, cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 xe sang gồm: xe Lexus 570, Lexus ES 350, Vinfast Lux SA và Mercedes.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nhà nước, vi phạm về quản lý kinh tế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án có liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân và nhiều người đã bị khởi tố, điều tra về các tội danh khác nhau.

Thông tin từ cơ quan chức năng cung cấp, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can trong đó có các bị can là doanh nghiệp, có nhiều bị can khác là người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả điều tra, các bị can đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước phải có những bị can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của từng bị can, làm rõ tính chất đồng phạm và xác định hậu quả đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án trên có đến 6 bị can thuộc Công ty cổ phần quản lý đường sông 3 bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Với một số bị can bị khởi tố tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 354 bộ luật hình sự thì khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Hình ảnh một số xe sang bị tạm giữ.

Trong số các bị can, ông Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Hà được thực hiện như thế nào, ông Hà có vai trò gì trong vụ án này và hậu quả gây ra những thiệt hại như thế nào đối với xã hội. Với tội danh và khung hình phạt bị truy tố, ông Hà có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất tới 10 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

Nói về việc cơ quan điều tra tạm thu giữ 4 xe sang của ông Hà, luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra tạm giữ tài sản cũng có thể để đảm bảo thi hành án.

Theo quy định, việc tạm giữ tài liệu đồ vật phải có liên quan đến vụ án, theo trình tự thủ tục luật định. Cũng có thể tài sản có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật khác mà cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu quá trình điều tra mà có căn cứ xác định tài sản không liên quan đến tội phạm sẽ trả lại cho chủ sở hữu trừ trường hợp tài sản đó là của người phạm tội, cần phải tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, các tội danh về kinh tế và chức vụ còn có hình phạt bổ sung là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng có thể tạm giữ tài sản để áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tài sản khi tòa án giải quyết.