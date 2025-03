5 loại cá “bẩn nhất chợ” rẻ mấy cũng không nên mua

Cá là thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu cá mùi lạ, mùi tanh quá nồng hoặc quá hăng khó chịu, tuyệt đối không mua. Ảnh minh họa Lý do là loại cá này không còn tươi, vi khuẩn sẽ sinh sôi và phát triển nhanh và sinh ra độc tố, ngay cả khi nấu chính cũng không mất đi. Ảnh minh họa Ngoài ra, cá có mùi dầu hỏa cũng không nên mua vì có thể chúng sinh trưởng trong môi trường nước thải công nghiệp chứa nhiều kim loại nặng, cơ thể chứa một lượng độc tố lớn. Ảnh: Upto Nếu cá không còn cử động và phần bụng phình to, nhiều khả năng cá đã chết từ lâu, nội tạng bên trong hư hỏng. Ảnh: Internet Loại cá này thịt bở, mùi tanh nồng, nhiều vi khuẩn. Do vậy, nếu mua về ăn sẽ gây hại cho cơ thể và hệ tiêu hóa. Ảnh: Internet Cá đông lạnh quá lâu, thịt cá trắng xóa, cứng như đá cũng không nên do chúng không còn tươi ngon, thịt bở, dinh dưỡng cũng không còn nhiều. Ảnh: Internet Cá bảo quản quá lâu, sau khi rã đông vi khuẩn sẽ phát triển rất nhanh. Hơn nữa để bảo quản cá, không ít người đã sử dụng chất formaldehyde, có hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet Những con cá tươi có đôi mắt trong, thấy rõ phần con ngươi bên trong. Trong khi đó, cá ươn thường có mắt lõm, màu trắng đục, nhìn không rõ bên trong lòng đen. Ảnh: Internet Ngoài ra, cá xỉn màu, màu sắc không tươi sáng cũng không nên mua. Ảnh: InternetCá tươi có vảy (hoặc da) sáng bóng, lấp lánh như kim loại, các vảy phải được xếp lớp chặt chẽ, giống như mái ngói. Ảnh: Internet

