Tài xế ô tô say xỉn, chống đối cảnh sát bị xử phạt 17 triệu đồng

Một tài xế ô tô say xỉn, chống đối không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị cảnh sát tạm giữ phương tiện và xử phạt ở mức 17 triệu đồng.

Vào khoảng 19h10 ngày 22/5, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT số 6 (PC08 – Công an TP Hà Nội) do Thượng Úy Chu Mạnh Dũng làm tổ trưởng đã phát hiện 1 chiếc xe ô tô mang BKS: 30A – 672.56 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết.

Tài xế ô tô say xỉn, chống đối không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, tài xế Nguyễn Trọng Thủy có biểu hiện say xỉn, cơ thể nồng nặc mùi rượu bia đã không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bằng cách cố tình không làm việc với cảnh sát giao thông và tự ý bỏ đi trước sự bức xúc của rất nhiều người dân chứng kiến vụ việc.

Sau nhiều lần giải thích, thực hiện các bước đúng theo quy trình nhưng do tài xế say xỉn cố tình chống đối không chấp hành và bỏ đi nên Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (PC08 – Công an TP Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Theo Thượng uý Chu Mạnh Dũng, với hành vi chống đối bỏ đi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Trọng Thủy, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và xử phạt 17 triệu đồng theo điểm b, khoản 9, điều 5 nghị định 46 của Chính phủ năm 2016./.