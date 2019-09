Tài xế Grab bị sát hại: Đã xác định được tên, địa chỉ 2 nghi can

(Kiến Thức) - Sau khi phát đi thông đi ảnh truy tìm 2 nghi can liên quan vụ tài xế Grab bị sát hại để cướp tài sản. Cơ quan Công an đã xác định được danh tính cũng như nơi cư trú của hai nghi can này.

Ngày 30/9, lãnh đạo Công an xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Công an TP Hà Nội khoanh vùng đối tượng Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham), một trong hai nghi can vụ tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội gây rúng động dư luận.

Lãnh đạo Công an xã Phù Nham cho biết thêm: "Đinh Văn Giáp thường xuyên không có mặt tại địa phương. Đối tượng này đã có 1 tiền án liên quan đến tội danh Buôn người từ 2013".

2 nghi can được nạn nhân chụp lại trước khi chở khách. Cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cũng cho biết, đơn vị đang xác minh nơi ở của đối tượng Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương). Trường cũng là nghi can trong vụ sát hại tài xế GrabBike - N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hoá). "Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự và hiện tại không có mặt ở đị phương. Đối tượng này hay tụ tập hút cỏ, sử dụng chất kích thích với các thành phần bất hảo khác trên địa bàn xã", vị lãnh đạo Công an xã Thanh Lương cho hay. Trước đó, khoảng 21h ngày 26/9, anh S. chạy xe máy chở 2 nam thanh niên từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) sau đó mất tích. Đến ngày 28/9, thi thể của S. được người thân phát hiện tại khu vực bãi đất trống thuộc tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương). Bước đầu, cơ quan điều tra nghi nạn nhân bị 2 nghi can dùng hung khí đâm chết, cướp xe máy và điện thoại di động. Nạn nhân S. theo học 1 trường Cao đẳng ở quận Đống Đa, mới nhập học từ đầu tháng này. Để kiếm tiền phụ giúp gia đình, S. chạy xe ôm công nghệ. Hiện vụ tài xế Grab bị sát hại để cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

