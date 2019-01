Tai nạn ở Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng lái xe

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Văn Tâm, lái xe tải gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn ở Hải Dương, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), ngày 25/1, đại diện Công an huyện Kim Thành cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Văn Tâm (SN 1991, trú tại tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), lái xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI BKS 29C-719.53 gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại xã Kim Lương (Kim Thành) ngày 21/1 làm 8 người chết, 8 người bị thương.

Lái xe Lương Văn Tâm.

Theo đó, Lương Văn Tâm bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Kim Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn ở Hải Dương.

Tại cơ quan công an, tài xế Lương Văn Tâm - người điều khiển xe ô tô gây tai nạn ở Hải Dương khai nhận đã sử dụng ma túy đá cách thời điểm xảy ra tai nạn 1 tuần.

Hiện Công an Hải Dương đang tập trung lực lượng để điều tra sớm làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.