Tai nạn liên hoàn 4 container và 1 xe tải trên QL5, 3 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 6h15 sáng 14/12, tại Km53 + 870, Quốc lộ 5 đoạn qua phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), chiều Hà Nội – Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 4 xe container và 1 xe ô tô tải khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 15C255 80/29R 00449 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đến địa điểm trên đã va chạm với 3 xe ô tô gồm: xe ô tô tải 34C 33068; xe ô tô đầu kéo 15H 00354; xe ô tô đầu kéo 34H 00663. Sau đó, xe container 15C- 25580 lao qua dải phân cách, va chạm với ô tô đi ngược chiều mang BKS 29H- 80433.

Khi xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô tải 34C 33068 do anh Lê Đình Thuấn (SN 1993, ở Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển cùng chiều, trên xe có bà Bùi Thị Loan ở Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) ngồi ghế phụ cabin. Xe ô tô đầu kéo 15H 00354 do anh Phạm Công Mạnh (SN 1984 ở Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển; xe ô tô đầu kéo 34H 00663 do Nguyễn Văn Luận (SN 1988, ở xã An Thượng, TP Hải Dương) điều khiển.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 xe hư hỏng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Bùi Thị Loan tử vong tại hiện trường, hai lái xe Lê Đình Thuấn và Phạm Công Mạnh bị thương. Xe BKS 15C255 80 cắt ngang dải phân cách giữa Quốc lộ 5; xe ô tô 29H 80433 do anh Trần Văn Đồng (SN 1976, ở Xuân Trường, Nam Định) bị lật nghiêng. Cả 5 xe ô tô đều bị hư hỏng.

Quốc lộ 5 bị ùn tắc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã bố trí lực lượng cùng Chi cục quản lý đường bộ I.6 tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện tránh ùn tắc kéo dài. Vụ việc gây ách tắc giao thông cả 2 chiều đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực giải quyết vụ việc, phân luồng các phương tiện.

