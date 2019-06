Sửa tượng trên núi Cấm, công nhân té thiệt mạng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người xảy ra tại khu vực tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm thuộc xã An Hảo. Nạn nhân được xác định là ông Đinh Nguyễn Thọ (SN 1974; ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).



Ông Thọ được xác định bị té, tử vong bên trong lòng tượng Phật Di Lặc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/6, anh Nguyễn Quốc Dưỡng (ngụ cùng quê nạn nhân) cùng ông Thọ và 1 người tên Tới đến khu vực bên trong tượng Phật Di Lặc để làm việc theo yêu cầu của 1 công ty chuyên về thiết kế xây dựng có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Anh Dưỡng và Tới xúc đất, còn ông Thọ leo lên tầng thứ 2 trong lòng tượng để làm việc.

Không lâu sau đó, ông Thọ bị phát hiện té xuống đất, chấn thương khá nặng ở vùng đầu. Anh Dưỡng lấy xe máy chở ông Thọ đến khu vực ga đến của hệ thống cáp treo để tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.