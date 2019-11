Sự thật về cô dâu chú rể Thái Bình mời “tiệc ma túy” bạn bè ở khách sạn

Mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước đã có văn bản gửi viện trưởng VKSND và chánh án TAND tỉnh Thái Bình về đơn kêu oan của bảy người đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. Theo đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã nhận được đơn của bảy bị can Nguyễn Đức Anh, Khiếu Ngọc Sơn, Lê Xuân Đạt, Nguyễn Thu Hà, Phạm Khánh Linh, Trần Bảo Trung, Lê Trung Hiếu do Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình chuyển đến.

Cáo trạng cho rằng sau tiệc cưới của mình, vợ chồng bị can Anh, Linh đã đưa tiền cho bạn là Nam đi mua ma túy loại viên nén MDMA. Khi Công an ập vào phòng 706 khách sạn KL Thái Bình bắt giữ sáu người đang tổ chức sử dụng ma túy. Linh cho rằng chồng (bị can Anh) đưa tiền cho Nam 6 triệu đồng để các bạn thanh toán tiền phòng, tiền taxi, tiền ăn uống. Bị can Linh nói không phát động và không biết việc các bạn mua ma túy sử dụng.

Tuy nhiên, cáo trạng vẫn cho rằng căn cứ vào lời khai của những người liên quan, vật chứng thì Linh đã có hành vi khởi xướng, cùng chồng là bị can Anh đưa tiền để mua 20 viên ma túy cho các bị can sử dụng.

Vợ chồng Nguyễn Đức Anh, Phạm Khánh Linh. (Ảnh: Tiền Phong). Khi cơ quan Công an vào khách sạn bắt quả tang, vợ chồng Linh không có mặt ở đó, kết quả xét nghiệm ma túy trong người Linh, Anh âm tính. Lời khai của Linh hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của những người khác nhưng cơ quan điều tra không điều tra làm rõ, không cho Linh đối chất và ngoài các lời khai của các bạn của Linh thì không hề có chứng cứ vật chất nào khác chứng minh Linh là người tổ chức cho cả nhóm sử dụng ma túy. Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo nội dung đơn kêu oan của các bị can và gia đình bị can thì vụ án này có dấu hiệu oan sai. Vụ việc này đã có văn bản từ phía văn phòng Chủ tịch nước, bởi vậy có lẽ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cũng sẽ thận trọng trong quá trình xét xử vụ án này để làm rõ bản chất vụ án. Việc kết luận vụ án như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xét xử, kết quả tranh tụng trong phiên tòa tới đây. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, từ năm 2009 hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không bị coi là tội phạm, chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn bị xử lý hình sự. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Về hành vi khách quan thì người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là người có một trong các hành vi sau: Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; Chỉ đạo, điều hành việc cung cấp chất ma túy, chuẩn bị địa điểm, phương tiện, công cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng trái phép chất ma túy. Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội. Đối với người đồng phạm, là người thực hiện theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác, thực hiện một trong các hành vi: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy; chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất...) nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chuẩn bị địa điểm (thuê, mượn, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý đề làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác); chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ...) nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ. Vì vậy, để buộc tội được các bị can nêu trên thì cơ quan điều tra và viện kiểm sát cần phải chứng minh bằng các chứng cứ, những chứng cứ này phải đảm bảo tính khách quan, tính liên quan và phải được thu thập hợp pháp. Những vấn đề chứng minh trong vụ án này thì đầu tiên cần phải chứng minh rằng có người đã sử dụng trái phép chất ma túy. Việc người đó sử dụng trái phép chất ma túy là do người khác tổ chức (mua ma túy, tìm địa điểm, chuẩn bị dụng cụ phương tiện để đưa ma túy vào cơ thể người khác)... Văn bản của chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước gửi lãnh đạo VKSND, TAND tỉnh Thái Bình về việc các bị can kêu oan. Trong trường hợp này người sử dụng ma tuý sẽ bị xử phạt hành chính, còn người tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 255 bộ luật hình sự năm 2015. Nếu cơ quan điều tra bắt, xử lý hình sự tất cả, cả người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy để cùng xử lý hình sự là chưa đủ cơ sở, chưa đảm bảo yếu tố lý luận của tội danh này. Trong trường hợp có căn cứ chứng minh có người đã dương tính với ma túy thì người nào khởi xướng việc sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị địa điểm, phương tiện, công cụ và đưa tiền để mua ma túy thì người đó có thể bị xem xét xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Luật sư Cường nhấn mạnh, trong vụ án này, nếu có mâu thuẫn với lời khai thì cơ quan điều tra phải tổ chức đổi chất và làm rõ lời khai nào là sự thật khách quan, trong trường hợp việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, không khách quan, chưa đánh giá được đúng bản chất của vụ án thì tòa án có quyền trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Việc giải quyết những vụ án mà bị can, bị cáo kêu oan là phải hết sức thận trọng, cần phải đánh giá đầy đủ, toàn diện các chứng cứ để tránh oan sai, cần vận dụng triệt để nguyên tắc chứng minh trong tố tụng hình sự, nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh tụng thì mới có thể giải quyết vụ án một cách đúng đắn, công bằng, đúng pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo theo quy định pháp luật.