Sự thật trông thấy từ cách ly Covid-19 ở khách sạn, resort thu phí?

Mấy ngày qua, Việt Nam đã đón hàng vạn người kiều bào, du học sinh từ châu Âu trở về nước để tránh dịch bệnh Covid-19. Ngoài những du học sinh trở về thì rất đông những Việt kiều đã xa quê lâu năm cũng tìm cách trở về Việt Nam bởi Nhà nước ta đang làm rất tốt công tác phòng chống và chữa trị dịch bệnh Covid-19.



Do lượng người trở về quá đông khiến cho khu vực cách ly ở Việt Nam đang quá tải. Trước tình trạng trên, nhiều người đưa ra đề xuất sử dụng khách sạn, resort làm nơi cách ly và thu phí. Những người từ châu Âu trở về và có nhu cầu được cách ly ở nơi sang trọng thì họ sẽ phải trả toàn bộ chi phí.

Việc này cũng sẽ giúp cho Nhà nước bớt đi được đôi chút gánh nặng khi phải bao toàn bộ chi phí cách ly và chữa trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ở những khu cách ly tập trung như danh trại quân đội, khu ký túc xã sinh viên cũng đã được trưng dụng nhưng điều này chưa làm thỏa mãn một số Việt kiều về nước và họ muốn được cách ly ở nơi sang trọng.

Hơn nữa, vào ở cách ly tại khách sạn, resort trả phí cũng giúp cho ngành du lịch giải quyết được bài toán vắng khách mùa dịch. Đặc biệt đối với những người nước ngoài, họ có thể coi đây là dịp nghỉ dưỡng đặc biệt, hoặc chuyến du lịch đáng nhớ khi phải chịu sự giám sát cách ly nhưng vẫn được ở những nơi sang trọng.

Sử dụng khách sạn, resort làm nơi cách ly Covid-19 là giải pháp tốt cần được tính đến (ảnh Internet)

Hiệu quả từ việc cách ly ở khách sạn, resort cũng đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua dù chỉ là số ít. Trưa ngày 20/3, 28 du khách nước ngoài bị 'mắc kẹt' tại Hội An do dịch Covid-19 đã nhận quyết định hết thời gian cách ly do người đứng đầu UBND TP Hội An trao.

Suốt 14 ngày qua, những vị khách nước ngoài này phải ở khu Coco resort ở xã Cẩm Thanh (Hội An) bất đắc dĩ. Nhưng họ đã nói lời cảm ơn đến những người làm việc ở khu resort 5 sao Hoa Cọ, ông chủ khu resort này và đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam. Nhiều người lưu luyến và khen ngợi khi được tiếp đãi chu đáo trong thời gian bị cách ly...

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm âm tính và trải qua 14 ngày cách ly, các vị khách đều không giấu được niềm hạnh phúc và họ không một lời than vãn. "Chúng tôi không giận ai cả. Chúng tôi hiểu đây là điều không ai mong muốn, thậm chí ở đất nước chúng tôi tình hình cũng rất căng thẳng. Xin cảm ơn các bạn vì những khó khăn và cố gắng vì những ngày qua" - người đại diện 28 du khách chia sẻ trên Tuổi Trẻ. Nhiều người còn chụp ảnh đăng tải những hình ảnh và khen ngợi khu resort lên trên trạng mạng xã hội cá nhân để nhiều người trên thế giới biết đến....

"Tôi sẽ giữ lại tất cả những giấy tờ xét nghiệm, quyết định cách ly này để nhớ về Việt Nam. Rời khỏi Hội An nhưng chúng tôi không về ngay mà sẽ cùng chồng lên đường vào TP.HCM. Có chút rắc rối nhưng đó là chuyện của cả thế giới mà, giờ tôi đã là người khỏe mạnh, tại sao lại không tiếp tục viếng thăm đất nước xinh đẹp này?" - bà Michèle Vandoorslaert, quốc tịch Hà Lan chia sẻ trên Tuổi Trẻ.

Từ những vị khách nước ngoài trên có thể thấy được việc cách ly ở khách sạn, resort thu phí là giải pháp tốt và cần được áp dụng trong thời điểm hiện tại.

Khách nước ngoài vui mừng khi hết 14 ngày cách ly ở khu resort cao cấp (Hội An). Ảnh Tuổi trẻ

Trao đổi với phóng viên Kiến Thức, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp) giữ nguyên quan điểm đã chia sẻ trước đó: "Nếu người nước ngoài vào Việt Nam hay người Việt Nam từ nước ngoài về và muốn được cách ly ở những khu resort là điều tốt, nhựng họ phải tự trả chi phí cách ly hay điều trị bởi Nhà nước Việt Nam không thể bao chi phí cho những trường hợp này".

Theo ông Phạm Văn Hòa, Nhà nước đang phải gồng mình để chống lại dịch bệnh Covid-19 và tiêu tốn nguồn kinh phí rất lớn. Lúc này, những người từ nước ngoài về là những học sinh hay công nhân đi xuất khẩu lao động có mong muốn về Việt Nam thì nhà nước phải đón nhận. Việt Nam không thể bỏ lại đồng bào ruột thịt của mình, nhưng với những Kiều bào, Việt kiều xa xứ lâu năm thì lại khác.

Những người này thậm chí họ chỉ còn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 và không có những đóng góp cho đất nước mình... nay có dịch họ trở về và Việt Nam vẫn đón nhận. Nhưng quan điểm của tôi là phải thu phí cách ly và chữa trị với những trường hợp này. Việc họ chấp nhận trả phí và muốn được cách ly ở những nơi như khách sạn, resort cũng phương án tốt.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp

Như vậy, Nhà nước ta bớt được một gánh nặng khi phải bao chi cho những Việt kiều xa xứ lâu năm, đồng thời các khu cách ly tập trung cũng giảm tải được số lượng. Hơn nữa, những khu resort, khách sạn họ cũng thêm danh thu và nhất là mùa này lại vắng khách bởi dịch bệnh. Đây cũng là giải pháp giúp cho các doanh nghiệp đầu tư vào những khu du lịch như xây khách sạn, resot hạng sang và họ đang gặp tổn hại lớn về mặt kinh tế bởi dịch bệnh.

Sau cùng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp nhấn mạnh: "Dù là trả phí để được cách ly ở những khách sạn, resort sang trọng nhưng tất cả phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc cách lý theo sự chỉ dẫn của Bộ y tế. Không phải bỏ tiền ra thuê resort rồi muốn đi đâu thì đi và ở đâu thì ở. Hiện tại, việc cách ly tránh lây lan bệnh dịch bệnh là ưu tiên đặt lên hàng đầu mà Chính phủ Việt Nam quy định".