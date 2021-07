Sự thật thông tin "trung tá công an quận bị kẻ ngáo đá đâm chết"

Chiều 23/7, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã xác minh danh tính nghi phạm và nạn nhân vụ nghi án trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm chết lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, nạn nhân không phải công an quận Bắc Từ Liêm.