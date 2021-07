Tiêm vắc xin COVID-19 Bệnh viện E, các điểm: Hà Nội nên “chi viện” giữ trật tự... để bác sĩ làm chuyên môn

“Sự việc diễn ra tại Bệnh viện E - Hà Nội cũng phải rút kinh nghiệm. Chủ trương thay đổi về mặt tiếp cận chống dịch đã mới hơn, trong thời điểm này chống dịch COVID-19 là số 1. Hà Nội phải đẩy chống dịch lên hàng đầu, trong đó phải quan tâm đến các điểm tiêm vắc xin. Do vậy phải bố trí cả lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tiêm, kiểm soát đảm bảo giãn cách, cơ sở và các điều kiện để tiến hành tiêm dịch cùng với đội ngũ cơ sở y tế”, PGS.TS. Lâm Bá Nam nêu ý kiến.

Đồng tình với ý kiến của PGS.TS. Lâm Bá Nam, chị Mai Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) người từng đến tiêm vắc xin tại bệnh viện E cho rằng, tình trạng chen chúc là do quá nhiều người tập trung cùng một lúc, trong đó không ít người đi tiêm không tuân thủ theo lịch tiêm nên đến sớm. Đúng thời điểm đông nhất bị ghi lại, vô tình Bệnh viện bị “tình ngay lý gian”. Bởi lực lượng nhân viên kiểm soát mỏng, khó đảm bảo giãn cách khi lượng người đến quá đông, nhiều người ý thức chưa cao.

Theo chị Mai Anh, để đảm bảo giãn cách đúng quy định không chỉ ở điểm tiêm Bệnh viện E, cần sự chung tay vào cuộc của chính quyền địa phương.

“Thành phố Hà Nội nên cử lực lượng hỗ trợ chi viện cho các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các bệnh viện để bảo đảm giãn cách, an toàn. Các y bác sĩ phải để họ tập trung làm chuyên môn, chứ đừng bắt y bác sĩ phải đi làm công tác dẹp trật tự… Trong phòng, chống dịch bệnh, khâu đảm bảo an ninh trật tự rất quan trọng. Do đó khi xảy ra tình trạng tập trung đông người, chen chúc, không đảm bảo khoảng cách không nên đổ lỗi hết cho bệnh viện, chính quyền địa phương cần thấy trách nhiệm của mình trong đó”, chị Mai Anh nói.