Sự cố thiếu mã đề thi THPT, Sở GDĐT TP HCM nói gì?

Tuy nhiên, trong ngày thi xảy ra sự cố thiếu mã đề thi tại 3 điểm thi là: Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú), Trường THCS Colette (quận 3).

Tuy số lượng thiếu mã đề thi không nhiều nhưng ảnh hưởng đến thời gian tính giờ làm bài của thí sinh.

Cụ thể, tại Trường THCS Colette (quận 3) có một số thí sinh thiếu 5 mã đề thi (môn Sinh học) nên điểm thi phải photo đề dự phòng khiến thời gian tính giờ làm bài của thí sinh trễ gần 10 phút.

Ở điểm thi Trường THPT Trần Khai Nguyên có 8 thí sinh thiếu mã đề ở 5 mã đề khác nhau (môn Hóa học) nên thời gian tính giờ làm bài trễ gần 5 phút, và đến môn Sinh học có 20 thí sinh thiếu mã đề thi nên phải photo đề dự phòng khiến thời gian tính giờ làm bài trễ gần 30 phút.

Còn ở điểm thi Trường THPT Tân Bình, tuy có thiếu mã đề thi nhưng túi đề thi dự phòng bảo đảm đủ mã đề nên không ảnh hưởng thời gian tính giờ làm bài của thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM cho biết: Sự cố xảy ra là do thiếu mã đề thi chứ không phải trùng mã đề hoặc thiếu đề nên vẫn bảo đảm đúng thời gian làm bài của thí sinh theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố do sơ sót ở khâu in sao đề thi và chỉ xảy ra ở phòng thi có thí sinh tự do. Sở nhận trách nhiệm vì đã ảnh hưởng đến tâm lý cũng như thời gian nghỉ ngơi của thí sinh.

Sở đã rút kinh nghiệm kịp thời và kiểm soát chặt chẽ cho buổi thi tổ hợp các môn khoa học xã hội.

Thí sinh Nguyễn Phương Khanh, trường THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ khá thoải mái sau khi kết thúc ngày thi thứ hai, em có thể nhẹ nhõm đầu óc sau kỳ thi THPT

Ngày mai, các sĩ tử sẽ bước vào thi các môn Khoa học xã hội, kết thúc kỳ thi THPT năm 2019.