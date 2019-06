Hỗn chiến tại biển Hải Tiến: Khởi tố 5 đối tượng côn đồ

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin,

vào khoảng 1240 ngày 23/6, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 (thuộc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ "hỗn chiến", gây rối trật tự công cộng.

Thời điểm trên, một nhóm người cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gổ đánh nhau, sau đó hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau gây náo loạn khu vực. Hậu quả đã có 3 người bị thương.

Khi người dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì một nhóm người đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi. Sau khi lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường, nhóm người trên mới giải tán, xe cứu thương mới được đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa.

Sau nhiều ngày điều tra, ngày 25/6, công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 5 người liên quan đến vụ hỗn chiến tại biển Hải Tiến . Đến 20h30 cùng ngày, có trên 30 người tự xưng là người nhà và một số công dân xã Hải Tiến đã đến trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa khiếu kiện, gây mất trật tự, đòi "thả người".

