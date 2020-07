"Sóng ngầm" chùa Nga Hoàng: Đệ tử ông Lê Hữu Long tiếp tục gây hấn

Bổ nhiệm trụ trì mới chùa Nga Hoàng

Vừa qua, ngày 6/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định bãi miễn đối với cựu tu sĩ Thích Thanh Toàn và trao quyết định mới cho thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh. Buổi công bố có sự tham dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo cùng đại diện Đảng uỷ thị trấn Hợp Châu, Công an huyện Tam Đảo cùng đầy đủ các cơ quan liên quan.

Đại đức Thích Thanh Phương (bìa phải) trao quyết định quyền quản lý chùa Nga Hoàng cho Đại đức Thích Huệ Tịnh

Trước đó, Đại đức Thích Huệ Tịnh, người được Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cử về chùa Nga Hoàng chăm nom chùa sau khi sư Toàn hoàn tục. Thầy Huệ Tịnh cùng 2 đệ tử đến tiếp quản chùa Nga Hoàng nhưng chưa được phía Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) chính thức bổ nhiệm làm trụ trì mà chỉ đến tiếp quản và hướng dẫn phật tử tu tâm.

Thế nhưng, Đại đức Thích Huệ Tịnh cùng các đệ tử đã gặp phải "sóng ngầm" khi rất nhiều phật tử là những người tân tín với sư thầy Thích Thanh Toàn đứng ra phản đối và đuổi thầy Huệ Tịnh cùng đệ tử ra khỏi chùa, vu khống các thầy đến cướp chùa... Đại đức Thích Huệ Tịnh cùng đệ tử chỉ biết cam chịu và hàng ngày phải chịu cảnh bị cắt điện, cắt nước, lương thực nhờ người dân thôn Nga Hoàng tiếp tế... Thầy Huệ Tịnh vẫn cam chịu bởi là người đi tu và cũng chưa có danh phận, nhưng thầy Tịnh cùng đệ tự vẫn thực hiện những công việc được Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo giao phó. Trong thời gian gần 4 tháng đến chùa Nga Hoàng, thầy Huệ Tịnh cùng đệ tử nhiều lần đối mặt với nhóm người tự xưng là phật tử đến giữ chùa (họ là những người thân tin với sư Toàn trước đây - theo lời Phó ban quản lý Đình chùa Nga Hoàng).

Chùa Nga Hoàng có trụ trì mới thay sư Toàn

Tại buổi công bố, Đại đức Thích Thanh Phương, Uỷ viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo khẳng định: Sau khi được sự chấp thuận, cựu tu sĩ Thích Thanh Toàn đã hoàn tục xả giới và hiện tại không còn là người của Giáo hội nên sẽ không được tham gia bất cứ công việc gì liên quan đến tu hành. Khẳng định về việc trao nhiệm vụ cho trụ trì mới, Đại đức Thích Thanh Phương khẳng định: Căn cứ theo hiến chương của Giáo hội, căn cứ vào các quy định hiện hành và trên cơ sở việc chùa Nga Hoàng không có người trông coi sau khi ông Lê Hữu Long rời khỏi nơi đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo đã phân công Đại đức Thích Huệ Tịnh về tiếp quản và thực hiện các công việc tại chùa theo sự phân công.

Quyết định cử nhân sự về quản lý và điều hành chùa Nga Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hợp Châu khẳng định, chùa Nga Hoàng là một cơ sở tôn giáo nằm trên địa bàn không thể rơi vào tình cảnh không có người quản lý, điều hành. Thời gian vừa qua, tại chùa xảy ra sự việc đáng tiếc nên nơi đây đã có những lộn xộn không đáng có, đến nay chùa đã có trụ trì mới thì vấn đề này cũng sẽ được giải quyết.

Đại diện Ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định trước buổi lễ: Quyết định phân công Đại đức Thích Huệ Tịnh là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Hiến chương Giáo hội và được sự chấp thuận của Ban trị sự Giáo hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Đệ tử ông Lê Hữu Long tiếp tục gây hấn

Sau khi lễ công bố quyết định bãi miễn đối với cựu tu sĩ Thích Thanh Toàn và trao quyết định mới cho thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh tiếp quản chùa Nga Hoàng diễn ra, nhiều phật tử được cho là thân với sư Toàn đã nhiều lần đứng lên đòi cướp diễn đàn. Do có sự can thiệp của lực lượng công an nên nhóm người kia đã được chặn lại, và buổi lễ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

Đến khi buổi lễ kết thúc, người dẫn chương trình thông báo bất cứ người dân nào có những khiếu nại liên quan đến chùa Nga Hoàng thì có thể gửi đơn lên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo cùng các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành xử lý theo quy định.

Đại diện của GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền địa phương và đông đảo phật tử đến dự buổi lễ công bố

Lúc này, hàng chục người gồm những người phụ nữ trung niên và một vài người thanh niên hỗ trợ bắt đầu gào hét rồi lớn tiếng nói rằng: Chùa Nga Hoàng là chùa của thầy Toàn, chùa là của dân không ai có quyền tiếp quản.

Một số người phụ nữ có biểu hiện bị kích động muốn lao vào đại diện của Giáo hội để phỉ báng và mắng chửi. Đứng giữa đám đông, nhiều người chỉ tay vào đại diện của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc bảo rằng, Giáo hội đã “cướp” chùa Nga Hoàng của thầy Toàn, của dân để giao cho người khác đồng thời việc tiếp quản chùa là không có giá trị.

Một nhóm phật tử gây rối loạn sau khi buổi lễ kết thúc

Trước những người có biểu hiện quá khích, lực lượng công an huyện Tam Đảo có mặt đã đứng ra giải quyết, phải mất một thời gian sau, những người đòi chùa để lại cho sư Toàn mới giải tán.

Những phật tử thôn Nga Hoàng thường xuyên giúp đỡ thầy trò Đại đức Thích Huệ Tịnh cho biết, từ ngày thầy về tiếp quản chùa Nga Hoàng không còn xa lạ với những người gây rối, họ thường xuyên giáp mặt nhau mỗi khi vào chùa Nga Hoàng giúp thầy Huệ Tịnh.

Nhiều phật tử bày tỏ niềm hạnh phúc khi Đại đức Thích Huệ Tịnh có được danh phận chính thức tiếp quản chùa Nga Hoàng, họ vui mừng khi được các thầy hướng dẫn tu tâm và hy vọng ngôi chùa giữa cánh đồng làng sẽ tiếp tục ấm cúng trở lại và là nơi lui tới của các phật tử không chỉ thôn Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo mà còn nhiều nơi khác đến.

Đại đức Thích Thanh Phương tin rằng chùa Nga Hoàng sẽ yên bình trở lại sau khi Đại đức Thích Huệ Tịnh tiếp quản.

Chia sẻ với PV, Đại đức Thích Thanh Phương, Uỷ viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo cho biết: "Chùa Nga Hoàng là điểm nóng và nổi tiếng cả trên mạng xã hội, báo chí, truyền thông từ việc sư Toàn gây xông xao dư luận từ tháng 9/2019. Chúng tôi cũng đã chấp nhận cho sư Toàn xả giới.

Chính vì thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo và được sự đồng ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc mới cử Đại đức Thích Huệ Tịnh đến tiếp quản chùa Nga Hoàng để giúp các phật tử tu tâm, niệm phật".

Sau khi nhận trách nhiệm quản lý và điều hành chùa Nga Hoàng, Đại đức Thích Huệ Tịnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương từng bước chỉnh trang lại chùa Nga Hoàng và thực hiện những công việc đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo phân công.