Sơn La: Phát hiện thi thể bé hơn 1 tuổi trôi dạt trên Sông Mã

Trao đổi với PV ông Tòng Văn Công, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ xác nhận: “trên địa bàn xã vừa phát hiện một thi thể cháu bé khoảng hơn 1 tuổi trôi dạt trên Sông Mã, ngay sau khi nhận được thông tin xã đã cử lực lượng chức năng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời điều tra xác minh, tìm kiếm thông tin cháu bé. Bởi trên địa bàn không xảy ra vụ chết đuối hay bị lũ cuốn trôi nào”.

“Tiến hành điều tra, xác minh được biết vào ngày 3/5 tại bản Nà Sản B, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lũ khiến cho 2 người mất tích do lũ cuốn là chị Thào Thị Mo (SN 1997), trú tại bản Nà Sản B, xã Sa Dung (huyện Điện Biên Đông) và con gái là Lầu Thị May (SN 2018) nên có thể thi thể cháu bé là Lầu Thị May. Chúng tôi cũng đã thông tin với huyện Điện Biên Đông, qua xác minh ban đầu thì thi thể cháu bé là người dân tộc Mông, khoảng hơn 1 tuổi. Hiện tại huyện Điện Biên Đông đã thông báo đến xã Sa Dung để báo tin cho người nhà xuống nhận thi thể của cháu” – ông Công cho biết thêm.

Thi thể cháu bé được người dân xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã vớt lên

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, tại bản Nà Sản B, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên mưa lũ đã làm 2 người mất tích do lũ cuốn là chị Thào Thị Mo (SN 1997), trú tại bản Nà Sản B, xã Sa Dung (huyện Điện Biên Đông) và con gái là Lầu Thị May (SN 2018) anh Lầu A Thái – chồng chị Mo bị thương nặng. Đến thời điểm hiện tại thi thể chị Mo vẫn chưa được tìm thấy, được biết trước khi xảy ra sự việc chị Mo đang mang thai.