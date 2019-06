Soi phòng du thuyền 11.000 USD/đêm sang chảnh nhất thế giới

Tháng 2/2020, hệ thống du thuyền Regent Seven Seas Cruises sẽ ra mắt chiếc du thuyền sang trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó, phòng suite lớn nhất thế giới (tính trên những chiếc du thuyền) cũng được giới thiệu đến công chúng. Căn phòng này có tên Regent Suite và sẽ được giới thiệu đầu tiên trên chiếc du thuyền Seven Seas Splendor. Phòng Regent Suite rộng đến 412 m2 với 4 phòng nhỏ, một phòng tắm hơi và ban công rộng 120 m2. Theo đại diện của Regent Seven Seas Cruises, phòng Regent Suite có diện tích rộng gấp đôi căn nhà kiểu Mỹ tiêu chuẩn và gấp 4 lần một căn nhà tại Anh. Theo Regent Seven Seas Cruises, một phòng Regent Suite có giá từ 11.000 USD/đêm và có thể chứa 6 người. Mỗi hành trình của Seven Seas Splendor kéo dài từ 13 ngày đến 17 ngày. Hành trình phổ biến nhất là Miami - Los Angeles (Mỹ) trong 17 ngày, Barcelona (Tây Ban Nha) - Venice (Italy) trong 13 ngày. Với mức giá đắt đỏ này, hành khách sẽ nhận được những tiện nghi thuộc hàng sang chảnh nhất thế giới. Khi bước vào phòng, chúng ta sẽ bị thu hút bởi phòng khách rộng 280 m2 với đèn chùm được làm bằng vàng và đá cẩm thạch của Italy. Tại phòng khách, một cây đàn piano lớn của Mỹ trị giá 250.000 USD sẽ giúp hành khách thư giãn hoặc chỉ đơn giản là trưng bày để thể hiện độ sang trọng. Phòng ngủ chính của Regent Suite sẽ có một giường cỡ lớn đến từ thương hiệu Hastens. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu chiếc giường này không có giá lên đến 200.000 USD. Chỉ riêng tấm nệm đã có giá 90.000 USD, được làm trong 18 tháng và hơn 300 giờ làm thủ công. Với phòng tắm hơi riêng trong Regent Suite, hành khách có thể yêu cầu các liệu pháp spa mọi lúc, không hạn chế và hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, phòng hạng siêu sang này còn có quản gia riêng, người sẽ giúp bạn pha chế đồ uống, sắp xếp phương tiện đi lại khi lên đất liền. Theo đại diện của hệ thống du thuyền siêu sang này, toàn bộ phòng Regent Suite trên chiếc Seven Seas Splendor đều đã kín lịch trong năm 2020. Tất cả đều được đặt từ tháng 1 năm nay - hơn một năm trước khi loại phòng này chính thức phục vụ. Bên ngoài phòng Regent Suite, những nơi còn lại trên du thuyền này cũng thuộc hàng sang trọng bậc nhất thế giới. Hành lang của tàu được trang trí bởi đá cẩm thạch ở sàn và 150 chùm đèn pha lê ở phía trên. Seven Seas Splendor có một hồ bơi cỡ lớn ở trung tâm boong tàu, được bao quanh bởi sàn đá sang trọng. Các nhà hàng, quán cà phê, bar, casino trên tàu đều được trang trí bằng những vật liệu sang trọng. Trong những đêm trên biển, hành khách vẫn có thể mua sắm hàng hiệu tại shop house của tàu, dù sẽ không đầy đủ như trên đất liền. Seven Seas Splendor là du thuyền mới nhất của hệ thống Regent Seven Seas Cruises, bao gồm: Seven Seas Voyager, Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner và Seven Seas Navigator. Mỗi chiếc Seven Seas Splendor dài 224 m, có sức chứa 750 hành khách với 375 phòng. Seven Seas Splendor có đến 10 hạng phòng suite và Regent Suite là loại cao cấp nhất.

