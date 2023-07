Sơn La: Nằm trên yên chạy xe máy, thanh niên bị phạt 8,5 triệu

Ngày 5/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh phản ánh một nam thanh niên nằm trên yên điều khiển xe máy. Hình ảnh này khiến dư luận bức xúc với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, coi thường sự an toàn của bản thân và người tham gia giao thông khác.

Hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông được Q.V.S đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt được dư luận và hình ảnh chứng minh vi phạm, lực lượng CSGT Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xác minh nội dung, xử lý vi phạm. Bước đầu xác định đoạn đường xảy ra vi phạm thuộc Km318 Quốc lộ 6A, địa phận xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu; người điều khiển xe máy biển số 26M1-2XX.16 là Q.V.S. (SN 2002, ở xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu).

Tại trụ sở cơ quan Công an, Q.V.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 4/7, Q.V.S. điều khiển xe máy với hành vi nêu trên lưu thông theo hướng Thuận Châu đi Sơn La.

Công an xác định, Q.V.S. đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe theo quy định, mức phạt từ 1-2 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày; Người đi xe máy thực hiện hành vi “ nằm trên yên xe điều khiển xe ”, mức phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng. Tổng mức phạt với 2 lỗi vi phạm nêu trên là 8,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.