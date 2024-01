Sơn La: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cùng 6 bị can

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Lê Văn Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ”.



Cùng tội danh trên, 6 bị can khác bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường; Lò Duy Thành, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường; Phạm Bình Minh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ); Ngô Văn Hoàng, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ngần Việt Phú, Cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ; Phàng A Sênh, Cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Lê Văn Kỳ.

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 - 2022, bị can Lê Văn Kỳ với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất cho 23 lượt hộ gia đình cá nhân có đất tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên trái quy định của pháp luật, thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy CNQSDĐ theo quy định tại Điều 106, Luật Đất đai 2013.

Ông Kỳ cũng chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất ở để làm cơ sở, căn cứ cho các đơn vị liên quan tham mưu công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với 7/23 hồ sơ, thửa đất.

Các bị can còn lại đã tham mưu cho UBND huyện Bắc Yên ký các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật.

Tổng diện tích 23 thửa đất vi phạm: 35.512,2m2, tương ứng với giá trị đất vi phạm tại thời điểm UBND huyện Bắc Yên ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần 42 tỷ đồng.

Trước đó, hàng loạt các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự quy hoạch tại xã Tà Xùa và một số xã lân cận thuộc huyện Bắc Yên được dư luận, báo chí phản ánh. UBND tỉnh Sơn La đã tiến hành Thanh tra, kết luận; Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu xem xét xử lý và chỉ đạo xử lý về đảng, chính quyền đối với các cán bộ, đảng viên có sai phạm; đồng thời kiến nghị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài vụ án trên, từ tháng 5 đến tháng 11/2023, các bị can Lê Văn Kỳ, Phạm Bình Minh và Lò Duy Thành đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh điều tra, truy tố, xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có sai phạm liên quan việc chuyển mục đích sử dụng đất trúng đấu giá thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 2 khu đất thương mại dịch vụ đã cho 2 cá nhân tại thị trấn huyện Bắc Yên, Sơn La thuê đấu giá.