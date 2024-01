Hà Tĩnh: Bắt giam nữ quái lừa đảo chiếm đoạt trên 7,4 tỷ

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Đ, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác Tô Hoài Vân), sinh năm 1981, trú tại số nhà T1-15-11 tòa nhà Times City số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 7.478.000.000 đồng.

Đối tượng Tô Thị Vĩnh tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.Tiến hành xác minh thông tin nơi ở thì đối tượng Vĩnh đã bán nhà từ tháng 9/2023, trốn khỏi nơi cư trú, liên lạc chủ yếu qua tài khoản mạng xã hội hoặc bằng số điện thoại không chính chủ.

Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra phát hiện được Tô Thị Vĩnh đang thuê nhà số 46 Nguyệt Quế 17, khu đô thị Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội để ở nhưng không kê khai, đăng ký tạm trú. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tiến hành triệu tập làm việc đối với Vĩnh.

Tại Cơ quan điều tra, Tô Thị Vĩnh khai nhận: Quá trình gặp chị Nguyễn Thị Đ, Vĩnh biết chị Đ. có điều kiện kinh tế và thời gian này Vĩnh đang đầu tư chơi “tiền ảo” trên mạng dẫn đến nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa chị Đ. chung vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền. Để chị Đ. tin tưởng, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị, hiện Vĩnh quen thân cán bộ làm ở Văn phòng Chính phủ (thực chất là do Vĩnh tự dựng lên) xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành nên cần vốn đầu tư để mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng...

Khi chị Đ. tin tưởng chuyển tiền làm ăn, hằng tuần Vĩnh vẫn chuyển lại một phần nhỏ nói dối là “lợi nhuận” để chị Đ. tiếp tục huy động vốn góp. Ngoài ra, Vĩnh còn giới thiệu quen biết anh “Long” làm ở Hải quan nên có thể mua một số hàng hoá thanh lý của Cơ quan Hải quan với giá rẻ để bán kiếm lời và rủ chị Đ. tiếp tục chuyển tiền. Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 6/2022 Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.478.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Đ.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tô Thị Vĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268 Nguyễn Huy Tự, TP.Hà Tĩnh hoặc qua đồng chí Phan Mạnh - Điều tra viên, SĐT 0904366345 để được giải quyết theo quy định.