Số người tử vong vì tai nạn ngày đầu năm 2022 giảm so với năm 2021

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người (so với ngày 01/01/2021 số vụ không tăng không giảm, tăng 04 người chết, không tăng không giảm số người bị thương); (so với 01/01/2020 giảm 02 vụ; giảm 03 người chết, giảm 02 người bị thương).



Do không tổ chức bắn pháo hoa nên tình hình giao thông ngày đầu năm ghi nhận nhiều điểm tích cực.

Trong đó đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người (so với ngày 01/01/2021 giảm 01 vụ, tăng 03 người chết, số người bị thương không tăng không giảm); (so với 01/01/2020 giảm 03 vụ, giảm 04 người chết, giảm 02 người bị thương). Đường sắt xảy ra 01 vụ (tăng 01 vụ so với ngày 01/01/2021), làm chết 01 người (tăng 01 người so với ngày 01/01/2021).

Về tình hình giao thông trong ngày đầu năm mới, cả nước không ghi nhận điểm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng do TP Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và các địa phương giáp ranh, do không tổ chức bắn pháo hoa.

Cũng trong ngày đầu năm, cảnh sát giao thông Công an 63/63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.434 trường hợp vi phạm; phạt tiền 5,794 tỷ đồng; tạm giữ 42 xe ô tô, 773 xe mô tô; tước 390 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 252 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.120 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 85 trường hợp vi phạm, phạt tiền 186,5 triệu đồng, tước 48 giấy phép lái xe.