Những dự án giao thông nghìn tỷ dự kiến hoàn thành đầu năm 2022

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thông tuyến hồi tháng một năm nay sau 12 năm thi công. Đoạn cao tốc dài 51 km kết nối với cao tốc TP HCM - Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang), đi qua 5 huyện của Tiền Giang và nối tiếp với cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch giúp giảm tải cho quốc lộ 1A, kết nối vùng Tây Nam Bộ với TP HCM. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Hiện nay dự án đạt 90% khối lượng, đang thi công nước rút để phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Hệ thống đường cao tốc, đường dẫn, cầu vượt đã hoàn thành, đơn vị dự án đang lắp đặt thiết bị an toàn giao thông trên tuyến. Dự án có tổng vốn ban đầu hơn 14.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và cơ quan quản lý, dự án được điều chỉnh tiến độ hoàn thành và tổng mức đầu tư còn hơn 12.000 tỷ đồng. (Ảnh: Nhân Dân) Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Nam Định - Ninh Bình) khởi công tháng 12/2019, đến nay đã hoàn thành hơn 95% và dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay với tổng chiều dài tuyến chính 15,2 km; đường gom 22 km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Tổng mức đầu tư dự án 1.162 tỷ đồng, điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Vietnamfinance) Sau khi thông tuyến, các phương tiện giao thông sẽ đi từ quốc lộ 1A vào nút giao Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình), sau đó đi trên tuyến Mai Sơn - Cao Bồ. Đến cuối tuyến, xe sẽ vào cao tốc Cao Bồ - Cầu Giẽ (đi Hà Nội) hoặc rẽ vào đường quốc lộ 10 đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. (Ảnh: Vnexpress) Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km từ Cam Lộ (Quảng Trị) nối La Sơn (Thừa Thiên Huế), tổng mức đầu từ gần 7.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý I/2022. Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có hai làn xe, bề rộng nền đường 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn, bề rộng nền đường 23 m; giai đoạn hoàn chỉnh toàn tuyến quy mô 4 làn xe. (Ảnh: Báo Đầu Tư) Cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22/12/2013, tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5 km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m; đầu tư trước 66 km đoạn La Sơn - Hòa Liên; còn đoạn Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km được giữ nguyên hiện trạng thuộc quốc lộ 1 đang khai thác, dự kiến tách ra để đầu tư mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Người Lao Động) Ban đầu dự án đề ra mục tiêu thông xe vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, công trình chậm tiến độ do nhiều lần điều chỉnh phê duyệt, vướng mắc giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. Hiện cao tốc La Sơn - Túy Loan dự kiến về đích vào đầu năm 2022. (Ảnh: Người Lao Động) Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất khởi công cuối tháng 6/2020, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài giai đoạn 1 gồm cải tạo 3.000 m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn nối, hệ thống thoát nước; giai đoạn hai sẽ cải tạo đường 1A, các đường lăn nối, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước 31/12. (Ảnh: Vnexpress) Do ảnh hưởng dịch bệnh nên dự án chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1. Các nhà thầu đang cải tạo đường băng 1A trong giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành quý 1 năm 2022. Dự án sửa chữa nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn một gồm sửa chữa đường băng 25R/07L, dài 3 km, rộng gần 46 m; bốn đường lăn nối E1, NS1, W4, W6 cùng các công trình phụ trợ. (Ảnh: Kinh tế Đô thị) >>> Xem thêm video: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương chính thức thông suốt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thông tuyến hồi tháng một năm nay sau 12 năm thi công. Đoạn cao tốc dài 51 km kết nối với cao tốc TP HCM - Trung Lương tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang), đi qua 5 huyện của Tiền Giang và nối tiếp với cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch giúp giảm tải cho quốc lộ 1A, kết nối vùng Tây Nam Bộ với TP HCM. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Hiện nay dự án đạt 90% khối lượng, đang thi công nước rút để phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Hệ thống đường cao tốc, đường dẫn, cầu vượt đã hoàn thành, đơn vị dự án đang lắp đặt thiết bị an toàn giao thông trên tuyến. Dự án có tổng vốn ban đầu hơn 14.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và cơ quan quản lý, dự án được điều chỉnh tiến độ hoàn thành và tổng mức đầu tư còn hơn 12.000 tỷ đồng. (Ảnh: Nhân Dân) Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Nam Định - Ninh Bình) khởi công tháng 12/2019, đến nay đã hoàn thành hơn 95% và dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay với tổng chiều dài tuyến chính 15,2 km; đường gom 22 km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Tổng mức đầu tư dự án 1.162 tỷ đồng, điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Vietnamfinance) Sau khi thông tuyến, các phương tiện giao thông sẽ đi từ quốc lộ 1A vào nút giao Mai Sơn (huyện Yên Mô, Ninh Bình), sau đó đi trên tuyến Mai Sơn - Cao Bồ. Đến cuối tuyến, xe sẽ vào cao tốc Cao Bồ - Cầu Giẽ (đi Hà Nội) hoặc rẽ vào đường quốc lộ 10 đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. (Ảnh: Vnexpress) Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km từ Cam Lộ (Quảng Trị) nối La Sơn (Thừa Thiên Huế), tổng mức đầu từ gần 7.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý I/2022. Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có hai làn xe, bề rộng nền đường 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn, bề rộng nền đường 23 m; giai đoạn hoàn chỉnh toàn tuyến quy mô 4 làn xe. (Ảnh: Báo Đầu Tư) Cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22/12/2013, tổng chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nối với đầu tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 11.485 tỷ đồng, giai đoạn một dài khoảng 77,5 km, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m; đầu tư trước 66 km đoạn La Sơn - Hòa Liên; còn đoạn Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km được giữ nguyên hiện trạng thuộc quốc lộ 1 đang khai thác, dự kiến tách ra để đầu tư mở rộng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Người Lao Động) Ban đầu dự án đề ra mục tiêu thông xe vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, công trình chậm tiến độ do nhiều lần điều chỉnh phê duyệt, vướng mắc giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. Hiện cao tốc La Sơn - Túy Loan dự kiến về đích vào đầu năm 2022. (Ảnh: Người Lao Động) Dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất khởi công cuối tháng 6/2020, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo đường băng sân bay Nội Bài giai đoạn 1 gồm cải tạo 3.000 m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn nối, hệ thống thoát nước; giai đoạn hai sẽ cải tạo đường 1A, các đường lăn nối, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước 31/12. (Ảnh: Vnexpress) Do ảnh hưởng dịch bệnh nên dự án chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1. Các nhà thầu đang cải tạo đường băng 1A trong giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành quý 1 năm 2022. Dự án sửa chữa nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn một gồm sửa chữa đường băng 25R/07L, dài 3 km, rộng gần 46 m; bốn đường lăn nối E1, NS1, W4, W6 cùng các công trình phụ trợ. (Ảnh: Kinh tế Đô thị) >>> Xem thêm video: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương chính thức thông suốt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.