Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Lộ tình tiết “dì ghẻ” đánh đập dã man

Thông tin mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại TP HCM, ngày 1/1, báo chí dẫn lời nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã làm rõ một số chứng cứ, trích xuất camera cho thấy, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) đã có những hành vi có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích” “hoặc “giết người”. Điều tra cho thấy, trong thời gian sinh sống như vợ chồng cùng Nguyễn Kim Trung Thái và cháu A. tại chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man. Đáng chú ý là diễn biến ngày 22/12/2021 mà mới đây, cơ quan công an đã làm rõ cho thấy, khi ông Thái đi làm, Trang kèm cháu A. học online. Đầu giờ chiều, Trang tiếp tục kèm cháu A. học và khi phát hiện cháu làm bài chưa đúng đã lớn tiếng chửi và bắt đầu có hành vi đánh đập kéo dài. Trang đã dùng một đoạn gỗ tròn, đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu cháu A. Trong cơn bực tức, Trang đạp vào bụng, ngực, vùng kín và chân của bé A. Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục. Trang tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở. Đến khi cháu A. khó thở, kiệt sức thì Trang mới dìu vào giường nhưng bé gái đã kiệt sức. Khi Trang kéo cháu A. dậy thì bé bị nôn ói, và bất đầu bất tỉnh. Theo những thông tin điều tra và dữ liệu camera an ninh được khôi phục lại, đã cho thấy những tình tiết sốc là Trang đã hành hạ bé A. trong suốt thời gian buổi chiều từ 14h đến 18h. Đến khi thấy tình hình cháu A. rất nguy kịch, Trang mới gọi điện thoại cho người tình, tức Nguyễn Kim Trung Thái về nhà để xử lý. Ông Thái sơ cứu cháu A. rồi báo bảo vệ toà nhà đưa con vào bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng không kịp. Trước đó, khoảng 18h ngày 22/12/2021, Bệnh viện Vinmec (quận Bình Thạnh) tiếp nhận cháu N.T.V.A (sinh năm 2013) do cha ruột là N.K.T.T (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tuần hoàn tim phổi và đã tử vong. Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) về hành vi “Hành hạ người khác”. Ngày 31/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con theo điều 185 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan điều tra, Thái cũng thừa nhận nhiều lần chứng kiến bé V.A. bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi, cây đánh. Không những thế, có lần Thái cũng cầm cây đánh con gái mình. Thái biết Trang dùng roi, cây để đánh cháu V.A. nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái nhưng lại không can thiệp. Thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình suốt thời gian qua. Theo lời khai của Trang, khoảng tháng 9/2021, khi cháu A. bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu A. học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé A. Trang đặt mua roi mây trên mạng để “dạy dỗ” con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ. Đáng chú ý, cha của cháu V.A khai nhận có biết việc người tình dùng roi mây và thanh gỗ đánh đập con mình, biết các vết bầm tím trên người của con gái nhưng người này không có hành động can ngăn. Sáng 22/12, cháu V.A có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Khoảng 15h30 cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu V.A học. Sau đó, “nữ quái” này dùng cây gỗ đánh đánh cháu bé nhiều lần trong khoảng 30 phút. Đến khoảng 18h, cháu V.A có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra phát hiện cháu V.A ói và tình trạng yếu nên gọi cho N.K.T.T về. Lúc này, T. cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi. Tại buổi họp báo tối 31/12, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập các tài liệu chứng cứ, để đảm bảo khởi tố, xử lý đúng người, đúng tội danh. (Ảnh: 24h) Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là một vụ án rất đau lòng. Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh tập trung điều tra, xử lý làm án điểm để cảnh tỉnh, răn đe chung cho toàn xã hội, không để tình trạng hay các vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra. Trong quá trình điều tra, nếu thu thập được các chứng cứ tài liệu mà có thể khởi tố ở tội danh khác thì Cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh đối với các đối tượng gây ra vụ việc… >>> Mời độc giả xem thêm video Cha ruột bạo hành con gái gần 1 tuổi để níu kéo vợ. Nguồn: PLO

