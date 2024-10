Sinh viên Việt Nam được vinh danh tại cuộc thi AI của Intel

Tối 10/10, Intel chính thức công bố kết quả của cuộc thi thường niên AI Global Impact Festival với sự tham gia của nhiều trường đại học tại 25 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông của Việt Nam đã được vinh danh với phát kiến hỗ trợ công tác cứu nạn khi xảy ra thiên tai.

Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi về trí tuệ nhân tạo (AI) của Intel có sự góp mặt của các đội sinh viên đến từ Việt Nam.

Intel tổ chức cuộc thi về AI trên toàn cầu. Ảnh: Intel

Intel AI Global Impact Festival là cuộc thi vinh danh những dự án AI trong việc sáng tạo các phương pháp sử dụng công nghệ của Intel để giải quyết những vấn đề của cộng đồng và phù hợp với những mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc đề ra. Với chủ đề “Bringing AI Everywhere to Everyone” (tạm dịch: Mang AI đến khắp nơi cho tất cả mọi người), cuộc thi lần thứ 4 về AI do Intel tổ chức hướng đến việc thúc đẩy sự phát triển của AI theo hướng toàn vẹn, công bằng và dễ dàng.

Vượt qua các nhóm khác, dự án “Aero ResQ: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn dựa trên sóng Wifi và ứng dụng AI trên UAV” của nhóm 3 sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, gồm: Đinh Đức Hoàng, Trần Đức Quân, Phạm Đình Hải đã giành chiến thắng tại hạng mục quốc gia Việt Nam nhờ tính thực tiễn cao. Dự án đã đào sâu vào việc ứng dụng AI để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn khi thảm họa thiên nhiên xảy ra ngày một nhiều.

Các sinh viên đã đề xuất phương pháp ứng dụng công nghệ phân tích khung dò tìm qua Wifi và học máy để tăng cường năng lực tìm kiếm ở những khu vực hiểm trở. Bằng cách trang bị cho máy bay không người lái (drone) khả năng phát hiện tín hiệu Wifi, đội ngũ tìm kiếm có thể xác định và định vị người bị nạn dựa trên tín hiệu phát ra từ thiết bị cá nhân, như điện thoại thông minh. Dự án được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ và tăng khả năng cứu sống các nạn nhân thiên tai.

Cuộc thi năm nay cũng giới thiệu các bài học mới ở các lĩnh vực ứng dụng AI trong thể dục thể thao, trong khoa học không gian, ứng dụng AI để khởi nghiệp. Sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ từ Intel sau khi hoàn thành. Ngoài ra, sinh viên còn được quyền truy cập vào các khóa học về AI của Intel.

Hiện tại, Intel đã đào tạo kỹ năng AI cho hơn 7 triệu người trên toàn cầu, hợp tác với 29 chính phủ quốc gia và 27.000 tổ chức.

