Sinh viên Việt Nam dẫn đầu cuộc thi an ninh mạng ASEAN 2023

ASEAN Cyber Shield là cuộc thi nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng an ninh mạng, do Cơ quan an toàn, an ninh mạng các quốc gia Đông Nam Á phối hợp tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Internet & An ninh Hàn Quốc (KISA). Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng là 70.000 USD.

Năm nay cuộc thi an ninh mạng của khu vực ASEAN Cyber Shield được tổ chức tại Jakarta, Indonesia từ ngày 21/11 đến 24/11. Tại cuộc thi này, 37 đội từ 10 quốc gia trong khu vực tranh tài ở 2 bảng. Trong đó, bảng General mở rộng dành cho nhiều nhóm thí sinh, còn bảng Student dành cho các sinh viên đại học.

Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 gồm 2 vòng: Vòng 1 các đội thi với hình thức thử thách theo từng chủ đề, để chọn ra mỗi bảng 5 đội có điểm số cao nhất thi vòng 2. Trong vòng 2, các đội thi với hình thức tấn công và phòng thủ.

Ba đội sinh viên Việt Nam vừa giành giải cao tại cuộc thi An ninh mạng Đông Nam Á - ASEAN Cyber Shield 2023. Ảnh: Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA

Vượt qua 37 đội đến từ 10 quốc gia trong khu vực ASEAN, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin xuất sắc giành giải nhất bảng General với phần thưởng 20.000 USD.

Ngoài ra, 2 đại diện còn lại của Việt Nam là Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) đoạt giải nhì bảng General, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đoạt giải nhất bảng Student.

Cũng trong tháng 11/2023, đội Nu_RobinHust gồm 4 sinh viên trường Đại học CNTT-TT, Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang về cho Việt Nam giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2023, cuộc thi kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng dành cho đối tượng trẻ của ASEAN.

