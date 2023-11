Đà Nẵng: Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư 12 tầng

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h chiều 15/11 tại tòa nhà C, khu chung cư 12T5 trên đường Bùi Dương Lịch. Phát hiện cháy, hàng trăm người dân chung cư hô hoán, tháo chạy khỏi tòa nhà. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, phá cửa căn hộ để tiến hành chữa cháy, không để cháy lan; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, trấn an người dân. Sau gần 1 giờ, ngọn lửa đã được khống chế. Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chủ căn hộ và các thành viên trong gia đình không có ai ở nhà nên không xảy ra thương vong. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường. Nhiều xe chuyên dụng được điều động để hỗ trợ. Khu vực cháy là nơi tập trung nhiều chung cư trên địa bàn quận Sơn Trà. Nguyên nhân vụ cháy căn hộ ở chung cư 12 tầng đang được điều tra làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Nhà 3 tầng bốc cháy kinh hoàng kèm nhiều tiếng nổ lớn:

