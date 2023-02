“Siêu đạo chích” trộm vàng gần 20 tỷ mua đất, dựng xưởng gỗ

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nu (SN 1986, quê tỉnh Đồng Tháp, trú tỉnh Bình Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”. Nu là nghi phạm đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại các tiệm vàng với tổng trị giá tài sản gần 20 tỷ đồng .



Phạm Văn Nu bị cảnh sát bắt khi gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc, ở số 367 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc quận 12, TP HCM.

Sáng 29/1, bà D. - chủ tiệm vàng Kim Thịnh mở cửa hàng, phát hiện tủ trưng bày có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, bà D. bị mất hơn 100 lượng vàng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Phạm Văn Nu cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Nu thừa nhận gây ra vụ trộm tiệm vàng ở quận 12 vào rạng sáng 29/1. Theo lời khai nghi phạm này, khoảng 22h00 ngày 28/1/2023, Nu đi bộ một mình đột nhập vào tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc để trộm cắp tài sản. Quan sát xung quanh, thấy tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc đóng cửa, tắt điện nên Nu đi đến cột điện phía trước bên cạnh tiệm vàng, trèo lên cột điện để nhảy qua mái tôn rồi đi bộ qua ban công lầu 1.

Sau đó, Nu lấy 2 cây tua vít, 1 thanh sắt dài khoảng 20cm, đầu dẹp mang theo trong ba lô cạy phá cửa tầng 1 rồi dùng kìm cắt dây mạng Internet phía trước ban công và đột nhập đi vào bên trong nhà trộm tài sản gồm: 3.000 USD và 500 đô la Úc và nhiều nhẫn, dây chuyền, lắc, bộ ximen, vòng cổ bằng vàng 24K, tổng giá trị khoảng 6,5 tỷ đồng.

Nu tẩu thoát ra ngoài bằng đường đã đột nhập vào tiệm vàng, rồi đi bộ ra ngã tư Ga (quận 12) đón xe ôm để về cất giấu toàn bộ số tài sản trên tại nhà vệ sinh tầng 2, nhà trọ số 1/23 khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tang vật vụ án

Đáng chú ý, Nu khai gây ra thêm ít nhất 4 vụ đột nhập tiệm vàng lấy trộm hơn 10 tỷ đồng ở các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc ở tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, vụ thứ nhất, tháng 10/2019, Nu đột vào tiệm vàng Hoàng An ở chợ Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, Bình Dương trộm 200 cây vàng và 50 triệu đồng. Sau đó, Nu mang về chia nhỏ và đi bán cho các tiệm tại tỉnh Bình Dương được hơn 3 tỷ đồng. Số tiền này, Nu đã dùng mua một lô đất ở tỉnh Tây Ninh với giá 550 triệu đồng, đầu tư xưởng gỗ, mua xe ô tô để sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Tháng 6/2020, Nu đột nhập vào tiệm vàng Kim Long, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương nhưng do không mở được cửa vào nên tẩu thoát. Cũng trong tháng 6/2020, Nu cũng đột nhập tiệm vàng Kim Châu 2 nhưng chuông báo động vang lên nên tẩu thoát.

Đến khoảng tháng 12/2021, Nu lại đột nhập vào tiệm vàng Kim Hưng 2 thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nu khai đã trèo lên cây để leo lên mái nhà và đi qua ban công lầu 1, sau đó dùng tua vít và búa cạy cửa đột nhập vào bên trong. Tại đây, Nu đã trộm vòng, lắc vàng 24K cho vào túi nilon cất vào trong ba lô rồi tẩu thoát. Sau đó, Nu bán số vàng trộm cắp được cho nhiều tiệm vàng ở khu vực phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, được 800 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân.

Công an TP HCM tình nghi Nu gây ra nhiều vụ đột nhập tiệm vàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nên đang điều tra mở rộng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Nu tới Công an TPHCM ở đường Trần Hưng Đạo để trình báo phục vụ việc điều tra.

