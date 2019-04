Đà Nẵng: Ô nhiễm nghiêm trọng tại hồ Thạc Gián

Hồ nước điều tiết Thạc Gián, nằm giữa hai phường Vĩnh Trung và Thạc Gián ở đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Hồ được xem như “lá phổi xanh” giữa lòng thành phố với diện tích hơn 29.000 m2. Hồ Thạc Gián làm nhiệm vụ điều hòa nước vào mùa mưa để giảm ngập cho các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi. Đây cũng là điểm vui chơi, giải trí của người dân khu vực này. Thời gian gần đây, ven hồ thường xuyên diễn ra tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối do rác thải bị vứt bừa bãi và trôi dạt vào bờ. Theo một người dân địa phương, họ đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng vẫn chưa được xử lý. Theo ghi nhận, quanh hồ xuất hiện nhiều rác thải như bao nylon, chai lọ, xốp. Đặc biệt tại vị trí cống xả thải đặc kín rác, bốc mùi hôi thối. Vỉa hè mặt hồ phía đường Tản Đà xuất hiện hàng chục thùng nhựa đựng rác thải của các hàng quán. "Đây là đồ ăn thừa của các hàng quán quanh khu vực này, một số người thu mua về cho gia súc, sáng họ tập kết ở đây rồi chiều chở đi", anh Nguyễn Hùng, một người dân phường Vĩnh Trung nói. Phía mặt đường Hàm Nghi, nơi có tòa chung cư với hơn 400 hộ dân sinh sống xuất hiện nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng, gây mất an toàn cho cư dân.Bờ kè hồ mặt đường Hàm Nghi bị sạt lở, xuống cấp dẫn đến rác thải từ trên vỉa hè rơi xuống lòng hồ. Những hôm nắng nóng, mùi hôi thối của rác thải tại bãi tập kết theo làn gió bay thẳng vào nhà dân. Hàng trăm căn hộ trong tòa nhà chung cư cạnh hồ cũng phải chấp nhận đóng kín cửa sổ. Chính quyền quận Thanh Khê đã đưa ra nhiều biện pháp cải tạo cảnh quan quanh khu vực này. Nhưng do đây là điểm tập kết rác từ nhiều nơi để trung chuyển đến nhà máy xử lý nên tình trạng mãi không cải thiện. Vị trí hồ Thạc Gián. Ảnh: Google Maps.

