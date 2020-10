Sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: Trăm cán bộ, chiến sĩ mở đường cứu nạn

Thông tin mới nhất vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, 9h sáng ngày 29/10, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đang có mặt tại xã Trà Tăng, huyện Bắc Trà My, điểm sạt lở chia cắt đường lên huyện Nam Trà My, nơi xảy ra vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VGP Phó Thủ tướng yêu cầu hành quân bằng mọi con đường và phương tiện để vào điểm sạt lở. Như dùng xuồng đi trên sông Tranh, sử dụng trực thăng bay khảo sát và tìm kiếm, thả người xuống điểm cứu nạn. Quãng đường di chuyển giữa hai huyện Bắc và Nam Trà My khoảng 50km, còn địa điểm sạt lở tại xã Trà Tăng cách điểm cứu hộ, cứu nạn ở Nam Trà My khoảng 14km. Ảnh: VGP Trước đó, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My, đêm 28/10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Ngay trong đêm 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng, khẩn trương cơ động, từng bước tiếp cận hiện trường. Ảnh: QK5 Rạng sáng cùng ngày, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương, các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My), vùi lấp 53 người và đã tìm cách tiếp cận vị trí sạt lở. Ảnh: Qk5 Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5, cho biết hiện nay lực lượng quân sự địa phương Nam Trà My, Bắc Trà My đang xử lý 3 điểm sạt lở lớn trên tuyến vào thôn 1 xã Trà Leng, cố gắng sớm nhất để thông đường. Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng công binh sử dụng cơ giới phải nhanh chóng mở đường sớm nhất có thể. Đồng thời phải làm sao vừa cứu người dân vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: QK5 “Có hai đơn vị tiếp cận hiện trường: "Một là lữ đoàn 270 trang bị công trình để vừa đi vừa mở đường; thứ hai là sử dụng trung đoàn 885 và lữ đoàn thông tin 575 và các lực lượng bộ đội khác đưa lương thực thực phẩm đi 7 ngày và quyết tâm tắc đường, mở đường đi và cố gắng cùng với địa phương tìm bà con", - trung tướng Nguyễn Long Cán cho biết. Ảnh: Quảng Nam online Khó nhất trong việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng hôm 28/10, đó chính là có rất nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên và từ trung tâm huyện Nam Trà My xuống. Hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tiến hành xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 40B (khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My). Tiếp đó, lực lượng công binh Quân khu 5 sẽ tiếp ứng, mở đường để các lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để tiếp cận hiện trường trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí sạt lở tại Trà Leng khoảng 30km. Trong khi chờ lực lượng công binh khắc phục sạt lở, mở đường, bộ phận hậu cần, y tế tạm thời rút về Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My triển khai công tác bảo đảm cho lực lượng cứu hộ. Trước đó, tối 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều nhà dân. Khoảng 3h sáng 29/10, lực lượng chức năng đã vào hiện trường sạt lở để tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Đến nay đã tìm thấy 11 thi thể, còn 42 người đang mất tích. Thông tin về vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My, Phó Thủ tướng cho biết sự cố xảy ra tại hai thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân. "Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, đã vùi lấp nhiều người," Phó Thủ tướng nói. Cụ thể, tại thôn 1 xã Trà Leng, sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân, có 8 người bị vùi lấp. Theo Phó Thủ tướng, một số sự cố có thể lường trước được nhưng riêng sạt lở đất do mưa lũ kéo dài ở vùng núi rất khó đoán định. "Bão vào chủ động ứng phó được nhưng sạt lở đất rất khó khăn, không chỉ Quảng Nam mà các địa phương khác cũng vậy", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Thông tin mới nhất vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, 9h sáng ngày 29/10, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đang có mặt tại xã Trà Tăng, huyện Bắc Trà My, điểm sạt lở chia cắt đường lên huyện Nam Trà My, nơi xảy ra vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VGP Phó Thủ tướng yêu cầu hành quân bằng mọi con đường và phương tiện để vào điểm sạt lở. Như dùng xuồng đi trên sông Tranh, sử dụng trực thăng bay khảo sát và tìm kiếm, thả người xuống điểm cứu nạn. Quãng đường di chuyển giữa hai huyện Bắc và Nam Trà My khoảng 50km, còn địa điểm sạt lở tại xã Trà Tăng cách điểm cứu hộ, cứu nạn ở Nam Trà My khoảng 14km. Ảnh: VGP Trước đó, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My, đêm 28/10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Ngay trong đêm 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng, khẩn trương cơ động, từng bước tiếp cận hiện trường. Ảnh: QK5 Rạng sáng cùng ngày, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương, các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My), vùi lấp 53 người và đã tìm cách tiếp cận vị trí sạt lở. Ảnh: Qk5 Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5, cho biết hiện nay lực lượng quân sự địa phương Nam Trà My, Bắc Trà My đang xử lý 3 điểm sạt lở lớn trên tuyến vào thôn 1 xã Trà Leng, cố gắng sớm nhất để thông đường. Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng công binh sử dụng cơ giới phải nhanh chóng mở đường sớm nhất có thể. Đồng thời phải làm sao vừa cứu người dân vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: QK5 “Có hai đơn vị tiếp cận hiện trường: "Một là lữ đoàn 270 trang bị công trình để vừa đi vừa mở đường; thứ hai là sử dụng trung đoàn 885 và lữ đoàn thông tin 575 và các lực lượng bộ đội khác đưa lương thực thực phẩm đi 7 ngày và quyết tâm tắc đường, mở đường đi và cố gắng cùng với địa phương tìm bà con", - trung tướng Nguyễn Long Cán cho biết. Ảnh: Quảng Nam online Khó nhất trong việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng hôm 28/10, đó chính là có rất nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên và từ trung tâm huyện Nam Trà My xuống. Hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tiến hành xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 40B (khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My). Tiếp đó, lực lượng công binh Quân khu 5 sẽ tiếp ứng, mở đường để các lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để tiếp cận hiện trường trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí sạt lở tại Trà Leng khoảng 30km. Trong khi chờ lực lượng công binh khắc phục sạt lở, mở đường, bộ phận hậu cần, y tế tạm thời rút về Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My triển khai công tác bảo đảm cho lực lượng cứu hộ. Trước đó, tối 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều nhà dân. Khoảng 3h sáng 29/10, lực lượng chức năng đã vào hiện trường sạt lở để tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Đến nay đã tìm thấy 11 thi thể, còn 42 người đang mất tích. Thông tin về vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My, Phó Thủ tướng cho biết sự cố xảy ra tại hai thôn là thôn 1 xã Trà Leng và thôn 1 xã Trà Vân. "Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, đã vùi lấp nhiều người," Phó Thủ tướng nói. Cụ thể, tại thôn 1 xã Trà Leng, sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân, có 8 người bị vùi lấp. Theo Phó Thủ tướng, một số sự cố có thể lường trước được nhưng riêng sạt lở đất do mưa lũ kéo dài ở vùng núi rất khó đoán định. "Bão vào chủ động ứng phó được nhưng sạt lở đất rất khó khăn, không chỉ Quảng Nam mà các địa phương khác cũng vậy", Phó Thủ tướng chia sẻ.