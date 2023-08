Sạt lở đất ở Yên Bái, Lai Châu, Sơn La: 7 người tử vong, nhiều người dân phải di dời

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, từ đêm 5/8 đến sáng sớm ngày 6/8 các khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.



Tính đến 16h ngày 6/8, mưa to khiến sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, khiến 2 người chết tại bản Háng Bla Ha AB xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Cứ Thị Tú Uyên sinh năm 2021 và Cứ Thị Thơm sinh năm 2023 bị sạt lở đá lăn vào nhà).

Đến nay, có đến 15 nhà bị sập đổ, cuốn trôi tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, 19 nhà bị sạt lở đất, đá hư hỏng, ảnh hưởng(xã Khao Mang 7 nhà; Kim Nọi 6 nhà; Mồ Dề 2 nhà; La Pán Tẩn 1 nhà, Lao Chải 3).

Cảnh tan hoang do mưa lũ tại Mù Cang Chải.

Ngoài ra, tuyến quốc lộ 32 đoạn từ Km300 - Km329 qua huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có hơn 100 điểm sạt lở taluy dương. Đến nay đơn vị đã thông đường đến Km324+400. Từ Km324 +400 đến Km 329 còn gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng 100m.Đơn vị đang tập trung máy móc hót đất sụt, cây cối đảm bảo giao thông.

Một số thiệt hại khác như gẫy 1 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hồ Bốn, Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất.

Tỉnh Lai Châu, từ ngày 4 đến 6/8, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn gây ra sạt lở đất làm thiệt hại người, công trình cơ sở hạ tầng và tài sản của Nhân dân.

Hậu quả làm 4 người chết, 3 người bị thương vì bị đất, đá sạt lở vào nhà và lũ cuốn trôi. Trong đó, tại xã Tà Mung ghi nhận 2 người chết (Lường Văn Ơn, sinh năm 1972, trú tại bản Tà Mung bị lũ cuốn trôi, 1 cháu bé người Hmông tên là Mùa A Sử sinh năm 2019, trú tại bản Nậm Mở bị đất sạt vào nhà chết); Xã Khoen On: 2 người người chết và 3 người bị thương gồm Lò Thị Đinh, sinh năm 1967, trú tại bản Chế Hạng bị đất, đá sạt lở vào nhà; Phát hiện 1 thi thể thanh niên nam, khoảng 18 tuổi tại suối Nậm Mở (khu Nà Kè).

Trong số 3 người bị thương có ông Hà Văn Đăm (sinh 1967, bản Chế Hạng) do sạt lở đất khu lán nương. Hiện địa phương đã cử cán bộ Trạm y tế tiếp cận vị trí người bị thương để sơ cứu. Tuy nhiên đường đến bản Chế Hạng và khu lán nương của bản hết sức khó khăn. Từ trung tâm xã đến vị trí ông Đăm bị thương có khoảng 12 vi trí bị sạt lở ta luy dương, chỉ có thể đi bộ qua.

Báo cáo của địa phương cho thấy, 40 hộ dân tại huyện Nậm Nhùn và Sìn Hồ đang bị ảnh hưởng do sụt lún đường, phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Huyện Phong Thổ có 10 hộ dân bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở taluy dương vào nhà. Nhiều diện tích lúa của huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn đã bị sạt lở, vùi lấp, thiệt hại hoàn toàn, một số nơi bị ngập úng.

Tại Km198+289 QL.4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đi lại của người dân. Tại km14+800 ĐT129, bản Nà Kế, xã Hồng Thu xảy ra nứt đường dài khoảng 40m, nguy cơ sạt lở 1 nhà. Một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, ảnh hưởng tới giao thông.

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện 06/CĐ-UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu cùng địa phương đã khẩn trương trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công trú đóng trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, tiến hành kiểm tra, thống kê nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn xã, báo cáo theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người chết, người bị thương, hỗ trợ phí mai táng theo quy định, hỗ trợ điều trị sức khỏe tại bệnh viện và các chi phí khác theo quy định. Huy động dân quân và nhân dân giúp vận chuyển đồ của các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại, có 1 hộ dân bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ và 3 hộ dân bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn đã được di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại tiếp tục được theo dõi, tuyên truyền, vận động di chuyển khi có tình huống xấu xảy ra.

Tại tỉnh Sơn La, mưa kéo dài 24h qua khiến độ ẩm đất đã gần bão hoà (90%) hoặc đạt trạng thái bão hoà. Nguy cơ rất lớn xảy ra sạt lở. Tính đến sáng nay, địa phương đã có một người chết do bị lũ cuốn trôi. 8 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, 35 nhà bị đá lăn vào, phải di dời khẩn cấp ở huyện Mường La và Quỳnh Nhai.

Đoạn tuyến quốc lộ QL.279D từ Mường La đến Lai Châu tắc hoàn toàn vì nhiều điểm sạt lở (Km74+790; Km32+400; Km34+300; Km33+760). Trong đó Km32+300-Km32+600 L=300m sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường. Vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm, nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường. Hiện đơn vị đang huy động lực lượng để thông đường.

Các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ. Sạt lở taluy dương khoảng 362m2 tại đoạn đường giao thông bản của xã Mường Sại, Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; đường xã Mường Lèo- Pá Khoang, huyện Sốp Cộp.

Tại tỉnh Điện Biên: Mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Điện Biên.

Theo đó, mưa lớn đã gây sạt lở tại Km 49, Tỉnh lộ 150 (thuộc địa phận huyện Mường Chà); sạt lở gây tắc đường cục bộ trên Quốc lộ 4H tại Km3+600; tại Km421, Quốc lộ 6 (thuộc bản Co Ngựu, xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo), mưa lũ gây sạt lở kéo dài cả chục mét ở hai bên đường khiến giao thông đi lại khó khăn. Tại km180, quốc lộ 12 bị sạt lở lớn ở một bên ta luy âm.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, kèm theo gió lốc mạnh trong tối ngày 3-4/8 tại nhiều địa phương gây thiệt hại nhiều về tài sản và hoa màu của người dân. 17 nhà ở bị hư hỏng, hơn 40ha lúa bị thiệt hại; khoảng 7.000 m3 đất đá sạt lở xuống đường tại một số tuyến đường liên bản; 2 công trình thủy lợi bị sạt lở hư hỏng... Ước tổng thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.