Sạt lở đất Công ty Than Dương Huy khiến 4 người chết: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - 5 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Dương Huy đều là công nhân của Công ty TNHH Tâm Thành đang thi công theo hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH Tâm Thành và Công ty Than Dương Huy. Dư luận đặt câu hỏi, đơn vị nào chịu trách nhiệm vụ tai nạn này?

Vụ sạt lở đất tại tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm thuộc Công ty Than Dương Huy - TKV (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra đêm qua (8/11) hiện đang được Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Cẩm Phả và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Đáng chú ý, 5 nạn nhân trong vụ việc trên đều là lao động của Công ty TNHH Tâm Thành (TP Cẩm Phả) đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá mở hào thoát nước của tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm theo hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH Tâm Thành và Công ty Than Dương Huy.

Dư luận đặt ra câu hỏi, để xảy ra vụ tai nạn trên, trách nhiệm chính thuộc về đơn vị nào?

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ tai nạn lao động gây chết người là hậu quả nghiêm trọng bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật. Trong vụ việc này, tùy vào thuộc vào nguyên nhân và hậu quả xảy ra mà sự việc có thể áp dụng các chế tài hành chính hoặc hình sự (nếu có vi phạm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn lao động) và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, báo cáo của Công ty Than Dương Huy cho thấy, cả 5 nạn nhân đều là công nhân của Công ty TNHH Tâm Thành: “Khu vực xảy ra tai nạn nằm trong ranh giới Công ty Than Dương Huy đã bàn giao cho Công ty TNHH Tâm Thành quản lý quản lý, thi công theo hợp đồng thi công gói bốc xúc, vận chuyển đất đá mở hào thoát nước tuyến đường Khe Tam – Khe Chàm III mức + 90: + 105 năm 2019”. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nội dung của hợp đồng thi công gọi bốc xúc, vận chuyển để xác định trách nhiệm pháp lý giữa các bên liên quan đến việc đảm bảo an toàn lao động và trách nhiệm vật chất đối với gia đình các nạn nhân.

Trong trường hợp kết quả xác minh, điều tra cho thấy một trong hai bên đã vi phạm các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân chính, trực tiếp gây ra vụ tai nạn lao động gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều công nhân như vậy thì người có trách nhiệm trong công ty này sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều 295 Bộ luật lao động năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cụ thể, Điều 295 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018), quy định Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Làm chết 02 người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Như vậy trong trường hợp, nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đã có người có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động ngày hôm qua chết ba người trở lên thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản ba điều 295 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là từ 6 năm đến 12 năm tù.

Trong trường hợp, xác định vụ tai nạn lao động là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi của cá nhân, tổ chức (việc đảm bảo an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc) thì sẽ không xem xét xử lý hình sự. Tuy nhiên doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động đối với các gia đình nạn nhân, đồng thời có trách nhiệm làm các thủ tục để gia đình nạn nhân hưởng bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm trong trường hợp tai nạn lao động) theo quy định pháp luật.

"Về nguyên tắc thì công ty nào có lỗi với hậu quả thiệt hại thì phải bồi thường. Ngoài ra nếu không xác định được lỗi của doanh nghiệp thì tai nạn lao động đối với công nhân của công ty nào thì công ty đó phải có trách nhiệm đền bù, bồi thường và thực hiện các thủ tục quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật", Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

