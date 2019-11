Nhóm trộm chó đi ô tô hối lộ 15 triệu đồng cho công an khi bị bắt

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Cơ Động, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao Huỳnh Văn Bình (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương), Đỗ Thiện Hữu (SN1989, ngụ An Giang) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1977, ngụ Đắk Lắk) cho Công an TX.Thuận An để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng tại công an.

Theo điều tra, rạng sáng 5/11, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát Cơ Đông, Công an tỉnh Bình Dương tuần tra ở đường Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện chiếc ô tô hiệu Innova có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Trên xe có Bình, Hữu và Chiến cùng tang vật là súng bắn điện, 4 gậy chích điện, bình ắc quy, băng keo, bột ớt, bình xịt hơi cay và 4 con chó.

Tang vật bị thu giữ.

Nghi vấn các đối tượng là băng nhóm trộm chó nên công an tiến hành đấu tranh. Các đối tượng khai nhận mới trộm được 4 con chó và đang trên đường về. Kiểm tra nhanh biển số ô tô, lực lượng phát hiện là biển số giả.

Trong lúc làm việc, các đối tượng trộm chó hối lộ 15 triệu đồng cho lực lượng công an mong bỏ qua nhưng bị từ chối.