Sạt lở đất Công ty Than Dương Huy khiến 4 người chết: Công an vào cuộc

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sạt lở đất đá Công ty Than Dương Huy khiến 4 công nhân tử vong, 1 người bị thương.