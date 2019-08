Sát hại tài xế, cướp taxi: Án phạt nào đang đợi ba nghi can người Trung Quốc

(Kiến Thức) - Hành vi phạm tội của 3 nghi can là rất tàn ác không còn tính người khi sát hại lái xe cướp tài sản còn phi xác nạn nhân xuống sông Hồng. Nếu các nghi can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì cả 3 nghi can phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình.

Ngày 13/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc tỉnh Sơn La và tỉnh Lạng Sơn đã tìm kiếm thấy thi thể ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1969), trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) trên sông Hồng, đoạn gần cầu Chương Dương, thành phố Hà Nội.



Theo tài liệu điều tra, ngày 8/8, ông Hùng lái taxi chở 3 đối tượng người Trung Quốc từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng. Khi xe đến một nơi vắng vẻ thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, 3 đối tượng đã sát hại lái xe sau đó lục tìm trộm cắp tài sản, và chở xác ném xuống sông Hồng. Bọn chúng cướp xe đi đến địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La thì bị hỏng xe. Tiếp tục vứt lại xe taxi, các đối tượng chạy trốn theo đường rừng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, Sơn La đã thông báo khẩn trương truy bắt đối tượng. Từ hiện trường nơi bọn chúng vứt xe bỏ chạy, Công an tỉnh Sơn La đã xác định hướng đi và bắt giữ 3 đối tượng.

Ba nghi can tại cơ quan điều tra.

Nhận định về vụ án trên dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, những năm gần đây chính sách mở cửa nền kinh tế Việt Nam đã mang lại những hiệu qua to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài diễn ra có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi và đặt ra trách nhiệm quản lý, giám sát của Cơ quan nhà nước có liên quan.

Theo quy định của pháp luật tại điều 5 - Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Bộ luật Hình sự áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế, thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao”.

Luật sư Thơm cho biết, thông tin ban đầu, có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã thuê ông Hùng lái taxi chở từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng. Khi xe đến một nơi vắng vẻ thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, 3 đối tượng đã sát hại lái xe sau đó lục tìm trộm cắp tài sản, và chở xác ném xuống sông Hồng

Như vậy, 3 đối tượng người Trung Quốc đã thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam, nếu không thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hoặc theo tập quán quốc tế, thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam.

“Hành vi của các nghi can không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì mục đích muốn có tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, cả 3 nghi can đã lên kế hoạch, bàn bạc và thống nhất đi cướp tài sản của lái xe ô tô. Khi sang đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các nghi can đã thuê xe ô tô của ông Hùng về Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng. Trên đường đến địa bàn tỉnh Bắc Giang, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã sát hại lái xe và phi tang xác xuống sông Hồng nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội. Sau đó các nghi can đã chiếm đoạt xe tô và toàn bộ tài sản của lái xe taxi rồi bỏ trốn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã thể hiện ý thức “giết trước, cướp sau”, Luật sư Thơm nhìn nhận.

Chiếc xe taxi bị cướp.

Từ đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, xét hành vi của 3 nghi can thấy đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g, n khoản 1 Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015.

Đối với tội Cướp tài sản, các nghi can sẽ phải đối mặt hình phạt tương ứng với trị giá tài sản chiếm đoạt được là chiếc xe ô tô, cùng các tài sản khác (nếu có). Kết quả quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng theo định khung hình phạt được quy định tại Điều 168 BLHS 2015.

“Hành vi phạm tội của 3 nghi can đã xâm hại đến quyền được sống và quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật, gây tang thương cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên cần thiết phải xử nghiêm minh bằng pháp luật hình sự”, Luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

Luật sư cho rằng, đây là vụ án đồng phạm giản đơn nhưng xét tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của 3 nghi can là rất tàn ác, không còn tính người, sau phạm tội đã dùng thủ đoạn xảo quyệt phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng để che giấu hành vi phạm tội. Nếu các nghi can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì cả 3 nghi can phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình.