Ngày 17/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Theo đó, vụ việc sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt tự tử xảy ra vào tối ngày 16/2 tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và tập trung lực lượng khoanh vùng đối tượng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên giường với nhiều vết đâm, có vết cắt ở vùng cổ. Gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do hung thủ bỏ lại.