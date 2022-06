Sát hại chủ biệt thự ở TPHCM do mâu thuẫn nhỏ nhặt, nghi phạm trả giá thế nào?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về hành vi của nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự tại TP HCM, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, quyền sống là quyền cao quý nhất của con người. Hành vi tước đoạt quyền được sống của người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất.

Phạm Ngọc Việt thừa nhận hành vi sát hại ông V.

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, ông P.V.V (SN 1964, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) quét rác trúng Việt nhưng không xin lỗi nên nghi phạm Phạm Ngọc Việt cho rằng ông P.V.V khinh khi mình nghèo nên Việt nung nấu ý định trả thù. Để trả thù, Việt đã lên kế hoạch sát hại ông P.V.V như chuẩn bị ba lô, quần áo, hung khí con dao chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng 24/6, Việt mặc áo tài xế công nghệ đến nhà đâm ông V. gần 20 nhát tử vong.

Luật sư Thơm cho rằng, xét hành vi phạm tội của nghi phạm rất côn đồ, hung hãn, thực hiện tội phạm đến cùng, sử dụng hung khí nguy hiểm đang tâm tước đoạt đi tính mạng ông V. rất dã man, tàn ác đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.

“Hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối diện hình phạt tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân lấy lời khai với Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú tại quận Bình Tân) - nghi phạm trong vụ sát hại ông V (58 tuổi) là chủ căn biệt thự trên đường số 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.

Việt đã thừa nhận hành vi sát hại ông V. Việt cho biết, hằng ngày Việt tập thể dục buổi sáng thường chạy bộ ngang nhà ông V. Có 1 lần ông V vô tình quét rác trúng người Việt mà không xin lỗi nên Việt ấm ức trong lòng.

Sáng ngày 24/6, Việt thủ dao trong người, mặc áo Grab đến căn biệt thự của ông V để trả thù. Thấy ông V đang quét rác, tưới cây bên hông căn biệt thự, Việt dùng dao tấn công đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Sau đó Việt vứt bỏ áo Grab xuống kênh và quay về nhà. Khi lực lượng Công an bắt giữ Việt, Việt cho rằng Công an bắt nhầm đối tượng, không chịu khai báo. Sau vài giờ đấu tranh, Việt đã thừa nhận hành vi sát hại ông V.

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/6/2022, Công an quận Bình Tân nhận được tin báo của anh P.H.L (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: đường số 3A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) về việc, vào 6h30 cùng ngày, ông P.V.V (sinh năm 1964; hộ khẩu thường trú: Phường 13, Quận 5; tạm trú: đường số 3A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) - cha ruột anh V. bị một đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích vùng cổ, ngực… trong sân nhà. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy; anh L. và người dân xung quanh đưa ông V. đi cấp cứu tại bệnh viện Gia An 115, đến 7h 45 cùng ngày, bệnh viện thông báo ông V. đã chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố đã phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương tổ chức các biện pháp công tác xác định, xác minh, truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 17h15 ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt đối tượng Phạm Ngọc Việt (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú: phường Cát Bi, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; tạm trú: block A, chung cư Him Lam, Phường 11, Quận 6). Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Bình Tân đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

