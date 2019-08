Sập giàn giáo cây xăng Minh Tân ở Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Thông tin mới nhất vụ sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra tối ngày 8/8 khiến 7 người bị thương và 1 người mất tích, sáng 9/8, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đinh Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong tình trạng đã tử vong.



Theo đó, khoảng 6h45 phút sáng 9/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa nạn nhân cuối cùng trong vụ sập giàn giáo cây xăng Minh Tân ra ngoài đống đổ nát trong tình trạng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Anh Thêm (sinh 1997, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng)- công nhân làm việc tại công trình này vào tối 8/9.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như vậy, vụ sập giàn giáo tại Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân đã khiến 1 người tử vong, 7 người hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt -Tiệp (Hải Phòng).

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin vào khoảng 18h30 ngày 8/8/2019, tại công trường xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần thương mại Minh Tân ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng có 18 công nhân đang đổ bê tông mái tầng 1 cây xăng thì giàn giáo xây dựng bị sập làm 9 công nhân bị thương phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng và một người mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng và huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả sự việc. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp với Công an huyện An Dương triển khai lực lượng cùng các cơ quan chức năng của huyện An Dương tìm kiếm các nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, công trình mà Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân đang thi công là công trình xây dựng trái phép. Ngày 1/8 vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà vẫn lén lút triển khai, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, đây là vụ vi phạm pháp luật về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến thăm hỏi, chia sẻ với 7 nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo khi đổ bê tông xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương tại Bệnh viện Việt Tiệp ngay tối 8/8, Phó Chủ tịch Thành phố Hải Phòng biểu dương, ghi nhận nỗ lực của huyện An Dương, ngành Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp kịp thời cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện tiếp tục huy động y, bác sĩ và bảo đảm thiết bị hiện đại để điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Ngay sau sự việc xảy ra, UBND huyện An Dương đã hỗ trợ kinh phí mỗi người bị thương nằm điều trị tại bệnh viện 3 triệu đồng/ người và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Dương cũng trích tiền từ Quỹ cứu trợ" hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.