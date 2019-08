Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng Hải Phòng, 8 người bị thương

Vào chiều tối ngày 8/8, khi các công nhân đang đổ bê tông công trình xây dựng tại Công ty Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) bất ngờ giàn giáo bị sập. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó các cơ quan chức năng xác định ít nhất 7 người đã nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu, 1 người hiện đang mất tích trong đống đổ nát. Trao đổi với PV Kiến Thức, Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện An Dương – ông Lê Anh Quân cho biết vừa nhận được thông tin từ địa phương cho biết có sự cố tai nạn lao động khi giàn giáo tại một công trình xây dựng thuộc Công ty Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn bị sập. “Thời điểm bị sập, công trình này đang thi công đổ bê tông vào chiều tối cùng ngày. Do thông tin được báo cáo sơ bộ nên hiện vẫn đang phải cử cán bộ tới hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc, thông tin chi tiết về sự cố này sẽ thông tin tới báo chí sau”, ông Lê Anh Quân thông tin. Ông Đinh Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND huyện An Dương cho biết, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 19h 30 tối cùng ngày, hiện mới xác định được 7 người bị thương và lực lượng chức năng đang cứu hộ một nạn nhân mất tích. Phần mái công trình cây xăng bị đổ sập. Lực lượng chức năng đang cứu hộ tại hiện trường. Nhiều người dân theo dõi quá trình lực lượng chức năng làm việc. Hiện chưa rõ được số liệu có bao nhiêu người bị thương do vụ tai nạn. Một trong những nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp đang tích cực huy động lực lượng, trang thiết bị, máy móc tập trung cứu chữa các bệnh nhân. Hiện có 7 nạn nhân đang điều trị tại đây. PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ tai nạn lao động trên. Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng.

