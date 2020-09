Tin nóng ngày 2/9: Chồng phát hiện vợ trong nhà nghỉ với nhân tình và kết đau buồn

1. Đâm chết tình địch, chém vợ trọng thương ở nhà nghỉ: Ngày 2/9, Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nghi phạm giết người tình của vợ tại nhà nghỉ đã ra đầu thú vào đêm qua. Khoảng 7h45 ngày 1/9, tại nhà nghỉ Dũng Anh (ở khu 6, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) đã tình địch tử vong, vợ bị thương nặng. 2. Người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng: Ngày 2/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (35 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trinh đã vay mượn xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng. 3. Đốt vàng mã cúng rằm, một căn nhà 2 tầng ở Hải Phòng bị thiêu rụi: Ngày 2/9, thông tin từ lãnh đạo phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, chiều tối 1/9, một vụ hỏa hoạn do đốt vàng mã cúng rằm xảy ra ra tại ngôi nhà số 5, ngõ 82, đường Vũ Chí Thắng. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngõ, đông dân cư, không gây thiệt hại về người nhưng khiến toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị thiêu rụi. 4. Hai người tử vong trong nhà nghỉ: Ngày 2/9, Công an quận Bình Tân, TP HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ 2 người đàn ông chết trong một nhà nghỉ trên địa bàn. 2 người đàn ông này đến thuê nhà nghỉ nằm trên đường số 42, phường Tân Tạo, quận Bình Tân để nghỉ ngơi. Không thấy khách trả phòng nên nhân viên lên gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Khi phá cửa ra thì 2 người này đã tử vong. 5. Đánh sập đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng qua mạng: Ngày 2/9, Công an quận Lê Chân, tỉnh Hải Phòng vừa đánh sập một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên đến 24 tỷ đồng. Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Bằng hình thức này, chúng đã tổ chức đường dây đánh bạc cho hàng chục con bạc trên địa bàn thành phố Hải Phòng với số tiền ban đầu được xác định trên 24 tỷ đồng. 6. Giả danh đại biểu Quốc hội và phóng viên để lừa đảo: Ngày 2/9, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Trần Phước An (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, An cho biết vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn. 7. "Tú ông" 22 tuổi môi giới cho 2 người phụ nữ U30 bán dâm: Ngày 2/9, CQĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối với Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Hai cô gái bán dâm gồm: N.T.T (SN 1992, trú tại TP. Hải Dương) và C.T.M (SN 1989, trú tại Lạng Sơn). >>> Xem thêm video: "Tú ông" môi giới á hậu bán dâm lĩnh 5 năm tù. Nguồn: VTC 9.

